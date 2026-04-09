В Баткенской области продолжается строительство автодороги Мин-Орук — Самаркандек. Ход работ проинспектировал полномочный представитель президента в регионе Мамыржан Рахимов, сообщает его пресс-служба.

Глава области на месте встретился со строителями и представителями местной власти, поручив уделить особое внимание качеству дороги и оперативно решать возникающие в ходе строительства вопросы.

Дорога протяженностью 3,2 километра строится в приграничной зоне с Таджикистаном. Работы стартовали в августе 2025 года и финансируются за счет республиканского бюджета.

Проект реализует госпредприятие «Кыргызавтожол-юг» при Министерстве транспорта и коммуникаций совместно с китайской компанией «Хэнань линцзо». Срок строительства составляет три года.

Ширина дороги составит 10 метров, предусмотрены асфальтовое покрытие и освещение. Также проектом заложено строительство эстакадного моста длиной 266 метров.

Отмечается, что новая трасса сократит путь в сторону Лейлека на 3 километра, а до села Самаркандек — на 17 километров. В настоящее время ведутся взрывные работы для прокладки дороги и строительство опор моста.

Для обеспечения строительства уже запущены бетонный завод и дробильная установка по переработке камня.