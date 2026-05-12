Общество

В Кыргызстане обновят список вредных профессий для льготной пенсии

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового постановления об утверждении списков производств, работ, профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

Документом предлагается утвердить обновленные списки № 1 и № 2 для работников с особо вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. Одновременно планируется признать утратившими силу все предыдущие постановления по этой сфере, действовавшие с 1996 года.

Как отмечается в справке-обосновании, проект подготовлен для приведения правил в соответствие с новым Трудовым кодексом, а также расширения перечня работников, имеющих право на досрочную пенсию.

В частности, предлагается дополнить список № 2 новыми должностями на Токтогульской гидроэлектростанции и Бишкекской теплоэлектроцентрали. Речь идет о 66 наименованиях профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда.

По данным разработчиков, сотрудники этих объектов работают в условиях повышенного шума, вибрации, высокой влажности, перепадов температур, испарений мазута и масел, а также постоянных эмоциональных нагрузок из-за сменного режима работы. В документе говорится, что такие условия приводят к заболеваниям суставов, нервной системы и легких.

Отдельно отмечается, что машинный зал Токтогульской ГЭС расположен внутри плотины и представляет собой замкнутое пространство без естественного освещения и проветривания. На Бишкекской ТЭЦ, где установлены 18 котлоагрегатов и 47 пылесистем, зимой ежедневно сжигается до 10 тысяч тонн угля, что также негативно влияет на здоровье персонала.

Согласно проекту, периоды работы по утвержденным должностям будут засчитываться в специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

По предварительным расчетам, в ближайшие пять лет оформить льготную пенсию смогут несколько десятков сотрудников двух предприятий. В 2025 году — 7 человек, в 2026-м — еще 7, в 2027 и 2028 годах — по 9 человек, в 2029-м — 6 работников.

Проект постановления опубликован для общественного обсуждения 11 мая 2026 года.
