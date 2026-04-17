Операция «Нелегал». В Баткенской области выявлены 4 преступления и 37 нарушений

В Баткенской области завершилось профилактическое мероприятие «Нелегал», которое проходило с 13 по 16 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, в рамках операции сотрудники правоохранительных органов проверили законность пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан на территории региона. Особое внимание уделялось соблюдению миграционного законодательства Кыргызстана.

По итогам мероприятия составлено 37 административных протоколов в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР, на нарушителей наложены штрафы.Также в ходе операции было раскрыто четыре преступления.

Отмечается, что подобные мероприятия направлены на усиление контроля в сфере миграции и профилактику правонарушений.