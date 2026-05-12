Атака на Иран. Тегеран освободил Нобелевскую лауреатку Наргес Мохаммади

Фото СМИ. Лауреат Нобелевской премии мира правозащитница Наргес Мохаммади

Иранские власти освободили лауреатку Нобелевской премии мира, 54-летнюю правозащитницу Наргес Мохаммади под залог из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил ее фонд.

После десяти дней госпитализации в городе Зенджан, где активистка отбывала заключение, она «получила временное освобождение от исполнения приговора под крупный залог». Теперь Наргес Мохаммади находится в больнице в Тегеране, где будет проходить лечение «под наблюдением своей собственной медицинской бригады», уточнили ее соратники.

Наргес Мохаммади присудили Нобелевскую премию мира в 2023 году за борьбу против угнетения женщин и продвижение прав человека в Иране. В этот момент правозащитница уже находилась в заключении.

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco предупреждает о том, что запасы топлива приближаются к «критически низкому уровню». До введения нормирования спроса на нефтепродукты, по данным Bloomberg, осталось две недели. Мир движется к самому серьезному энергетическому кризису в современной истории — нехватка нефти в результате войны в Иране потенциально может привести к нормированию спроса в течение нескольких недель.

«Речь идет не о месяцах или кварталах. В ближайшие пару недель вам придется рационализировать спрос в большей степени, чем во время COVID», — заявил партнер и старший портфельный менеджер Ninepoint Partners Эрик Натталл.

Дональд Трамп назвал «невероятно слабым» шанс сохранения перемирия с Ираном. Во время пресс-конференции в Белом доме глава США заявил, что даже «не дочитал тот мусор, который ему прислали». Речь идет о требованиях, которые ранее озвучил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Тегеран требовал от Вашингтона снятия блокады Ормузского пролива, установления безопасности в регионе и в Ливане, а также разморозки иранских активов.

«Я бы сказал, что [шанс на прекращение огня] сейчас максимально слабый, он находится на системе жизнеобеспечения (здесь вокруг присутствуют медики), а доктор заходит и говорит родственнику, что у их близкого есть примерно 1 процент вероятности выжить», — заявил глава США во время пресс-конференции.

Ранее в интервью Fox News Трамп допустил возобновление операции «Проект Свобода», созданной, чтобы освободить суда, застрявшие в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Трамп заявил, что рассматривает вариант по сопровождению судов, но с еще большим охватом. Окончательного решения по этому поводу не принято, уточнил Трамп.

Исламабад останется площадкой для переговоров США и Ирана, заявил журналистам посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Исламабад считает, что полномасштабная война Ирана и США осталась позади, отметил он.

Фото IRNA. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с жестким заявлением в адрес оппонентов Тегерана. Он подчеркнул, что Иран полностью готов к развитию событий по любому сценарию. По его словам, Вооруженные силы ИРИ находятся в состоянии полной боевой готовности. Любая попытка агрессии встретит «поучительный ответ», который заставит инициаторов пожалеть о содеянном.

Самым резонансным моментом обращения стало предупреждение о секретных возможностях Тегерана. Галибаф подчеркнул: «Мы готовы ко всем вариантам. Они будут шокированы».

Фото из архива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

О важности и неотложности деэскалации в Ормузском проливе заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с призывом к международному сообществу и сторонам конфликта. И подчеркнул, что стабильность в Персидском заливе — это не локальный вопрос, а условие выживания для многих регионов мира.

Глава ООН настаивает на том, чтобы переговоры с Ираном продолжались непрерывно до тех пор, пока не будет найдено окончательное дипломатическое решение. Он призвал стороны строго придерживаться текущего режима прекращения огня, подчеркнув, что любое возобновление боевых действий приведет к «ужасающим последствиям» для всего человечества.

Важнейшим условием стабильности названо полное открытие Ормузского пролива. Этот водный путь должен оставаться безопасным и доступным для глобальной торговли.

