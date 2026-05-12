10:01
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран освободил Нобелевскую лауреатку Наргес Мохаммади

СМИ
Фото СМИ. Лауреат Нобелевской премии мира правозащитница Наргес Мохаммади

Иранские власти освободили лауреатку Нобелевской премии мира, 54-летнюю правозащитницу Наргес Мохаммади под залог из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил ее фонд.

После десяти дней госпитализации в городе Зенджан, где активистка отбывала заключение, она «получила временное освобождение от исполнения приговора под крупный залог». Теперь Наргес Мохаммади находится в больнице в Тегеране, где будет проходить лечение «под наблюдением своей собственной медицинской бригады», уточнили ее соратники.

Наргес Мохаммади присудили Нобелевскую премию мира в 2023 году за борьбу против угнетения женщин и продвижение прав человека в Иране. В этот момент правозащитница уже находилась в заключении.

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco предупреждает о том, что запасы топлива приближаются к «критически низкому уровню». До введения нормирования спроса на нефтепродукты, по данным Bloomberg, осталось две недели. Мир движется к самому серьезному энергетическому кризису в современной истории — нехватка нефти в результате войны в Иране потенциально может привести к нормированию спроса в течение нескольких недель.

«Речь идет не о месяцах или кварталах. В ближайшие пару недель вам придется рационализировать спрос в большей степени, чем во время COVID», — заявил партнер и старший портфельный менеджер Ninepoint Partners Эрик Натталл.

Дональд Трамп назвал «невероятно слабым» шанс сохранения перемирия с Ираном. Во время пресс-конференции в Белом доме глава США заявил, что даже «не дочитал тот мусор, который ему прислали». Речь идет о требованиях, которые ранее озвучил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Тегеран требовал от Вашингтона снятия блокады Ормузского пролива, установления безопасности в регионе и в Ливане, а также разморозки иранских активов.

«Я бы сказал, что [шанс на прекращение огня] сейчас максимально слабый, он находится на системе жизнеобеспечения (здесь вокруг присутствуют медики), а доктор заходит и говорит родственнику, что у их близкого есть примерно 1 процент вероятности выжить», — заявил глава США во время пресс-конференции.

Ранее в интервью Fox News Трамп допустил возобновление операции «Проект Свобода», созданной, чтобы освободить суда, застрявшие в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Трамп заявил, что рассматривает вариант по сопровождению судов, но с еще большим охватом. Окончательного решения по этому поводу не принято, уточнил Трамп.

Исламабад останется площадкой для переговоров США и Ирана, заявил журналистам посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Исламабад считает, что полномасштабная война Ирана и США осталась позади, отметил он.

IRNA
Фото IRNA. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с жестким заявлением в адрес оппонентов Тегерана. Он подчеркнул, что Иран полностью готов к развитию событий по любому сценарию. По его словам, Вооруженные силы ИРИ находятся в состоянии полной боевой готовности. Любая попытка агрессии встретит «поучительный ответ», который заставит инициаторов пожалеть о содеянном.

Самым резонансным моментом обращения стало предупреждение о секретных возможностях Тегерана. Галибаф подчеркнул: «Мы готовы ко всем вариантам. Они будут шокированы».

из архива
Фото из архива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

О важности и неотложности деэскалации в Ормузском проливе заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с призывом к международному сообществу и сторонам конфликта. И подчеркнул, что стабильность в Персидском заливе — это не локальный вопрос, а условие выживания для многих регионов мира.

Глава ООН настаивает на том, чтобы переговоры с Ираном продолжались непрерывно до тех пор, пока не будет найдено окончательное дипломатическое решение. Он призвал стороны строго придерживаться текущего режима прекращения огня, подчеркнув, что любое возобновление боевых действий приведет к «ужасающим последствиям» для всего человечества.

Важнейшим условием стабильности названо полное открытие Ормузского пролива. Этот водный путь должен оставаться безопасным и доступным для глобальной торговли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373411/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон снова озвучили условия для прекращения войны
Теннисистка из Ирана отказалась от матча с представительницей Израиля на J60
Тегеран впервые прокомментировал ранения нового лидера страны Моджтабы Хаменеи
Атака на Иран. Тегеран обстрелял три эсминца США, Вашингтон ответил ударами
Атака на Иран. Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия, заявляет Трамп
Атака на Иран. Трамп приостановил операцию «Свобода» в Ормузском проливе
Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg
В нефтяном порту ОАЭ после атаки иранского БПЛА вспыхнул пожар: есть раненые
Атака на Иран. Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива
Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе
Популярные новости
Первый смертельный случай от&nbsp;укуса клеща зафиксировали в&nbsp;Жамбылской области&nbsp;РК Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК
Еще одно землетрясение зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке опрокинулся автокран и&nbsp;повредил электропровода В Бишкеке на стройке опрокинулся автокран и повредил электропровода
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
12 мая, вторник
09:57
Коррупционный скандал в Украине. Андрею Ермаку предъявили подозрение Коррупционный скандал в Украине. Андрею Ермаку предъяви...
09:53
В Кыргызстане обновят список вредных профессий для льготной пенсии
09:50
В Оше на журналистку подали заявление из-за поста о сапогах. Комментарий юриста
09:45
В Бишкеке состоялась выставка овец породы «Арашан»
09:45
Атака на Иран. Тегеран освободил Нобелевскую лауреатку Наргес Мохаммади