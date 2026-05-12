В Бишкеке состоялась выставка овец породы «Арашан»

В Кыргызстане состоялся масштабный выставочный парад, направленный на развитие животноводства, особенно овцеводства, и вывод этой отрасли на новый уровень. Мероприятие на высоком уровне организовало Баткенское сообщество ассоциации овцеводов «Арашан».

В мероприятии приняли участие не только ведущие фермеры из семи регионов Кыргызстана, но и специальные гости, а также заинтересованные предприниматели из соседних Узбекистана и Казахстана. Основная цель выставки — популяризация генетических преимуществ породы «Арашан», обмен опытом между фермерами и стимулирование увеличения численности племенного скота.

В рамках мероприятия был проведен специальный конкурс среди овец породы «Арашан» по таким критериям, как вес, рост и экстерьер.

Владельцам животных, признанных лучшими по решению жюри, были вручены ценные подарки, денежные премии и специальные дипломы.

В последние годы порода «Арашан» начала приобретать известность в мире как кыргызский бренд. Быстрый набор веса, высокий рост и хорошая адаптация к местному климату вызывают все больший интерес у фермеров.

Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане

На сегодня стоимость лучших баранов этой породы продолжает удивлять общественность. Некоторые элитные племенные бараны оцениваются от нескольких тысяч до сотен тысяч долларов, что делает овцеводство одной из самых прибыльных отраслей животноводства.
