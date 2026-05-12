В Бишкеке состоялась выставка овец породы «Арашан»

В Кыргызстане состоялся масштабный выставочный парад, направленный на развитие животноводства, особенно овцеводства, и вывод этой отрасли на новый уровень. Мероприятие на высоком уровне организовало Баткенское сообщество ассоциации овцеводов «Арашан».

В мероприятии приняли участие не только ведущие фермеры из семи регионов Кыргызстана, но и специальные гости, а также заинтересованные предприниматели из соседних Узбекистана и Казахстана. Основная цель выставки — популяризация генетических преимуществ породы «Арашан», обмен опытом между фермерами и стимулирование увеличения численности племенного скота.

В рамках мероприятия был проведен специальный конкурс среди овец породы «Арашан» по таким критериям, как вес, рост и экстерьер.

Владельцам животных, признанных лучшими по решению жюри, были вручены ценные подарки, денежные премии и специальные дипломы.

В последние годы порода «Арашан» начала приобретать известность в мире как кыргызский бренд. Быстрый набор веса, высокий рост и хорошая адаптация к местному климату вызывают все больший интерес у фермеров.

На сегодня стоимость лучших баранов этой породы продолжает удивлять общественность. Некоторые элитные племенные бараны оцениваются от нескольких тысяч до сотен тысяч долларов, что делает овцеводство одной из самых прибыльных отраслей животноводства.