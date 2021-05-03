Генпрокуратура РТ возбудила уголовное дело по статье «Агрессивная война»

Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении кыргызских военнослужащих, напавших на Исфару. Об этом сообщает Asia-Plus.

По данным издания, ГП РТ обвиняет их и отдельных граждан Кыргызстана в убийствах и проведении агрессивной войны.

«По факту вооруженного нападения в 11 часов 29 апреля на джамоат Чоркух города Исфары, совершенного группой военнослужащих и местного населения Кыргызстана в составе примерно 200 человек, Генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело по статьям 395 (агрессивная война) и 104 (убийство) УК Таджикистана», — сообщает пресс-центр Генпрокуратуры РТ.

По его сообщению, зачинщиком провокации были военнослужащие Пограничной службы Кыргызстана.

«В результате вооруженного нападения получили ранения в том числе и мэр Исфары Баховаддин Баходурзода и погибли граждане Таджикистана», — сообщает Генпрокуратура РТ.

По данным этого ведомства, далее в конфликт были вовлечены еще больше солдат и офицеров, граждан Кыргызстана, в ход было пущено, наряду с холодным оружием, боевое вооружение и бронетехника.

«Были разрушены дома, объекты различного назначения Таджикистана. Генпрокуратура Таджикистана заявляет, что таким образом кыргызская сторона нарушила Устав ООН, посягнув на территориальную целостность Таджикистана», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура Кыргызстана завела уголовное дело по факту столкновений в Баткенской области 29 апреля. Кыргызская сторона заявила о нарушении договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года. Дело заведено по статье 380 «Преступление против мира» Уголовного кодекса Кыргызстана. Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры КР.

МВД Кыргызстана возбудило 11 уголовных дел по событиям на границе с Таджикистаном — по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Незаконное пересечение границы».

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.