Экономика

Средства из Дорожного фонда Минтранса планируют направлять на закупку техники

Средства из Дорожного фонда Минтранса планируют направлять на закупку техники. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления транспортной политики Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана Нурмат Мусабеков.

По его словам, планируется направлять до 10 процентов средств Дорожного фонда на укрепление материально-технической базы, подготовку специалистов и закупку техники, поскольку одной из главных проблем остается нехватка перечисленного.

«Для строительства такого объема дорог, который производится в стране, требуется соответствующее количество персонала, техники и материальных ресурсов», — пояснил он.

Минтранс инициировал изменения в закон о Дорожном фонде — ранее все сто процентов фонда направлялись на стройку дорог. Документ находится в Жогорку Кенеше.

Если закон будет принят, то за счет этих средств планируется приобрести и лаборатории для проверки качества дорог, решить проблемы дорожно-эксплуатационных управлений — провести их ремонт, реконструкцию, а возможно, и строительство новых зданий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373407/
