О приоритетных инфраструктурных проектах в КР рассказал специалист Минтранса

О приоритетных инфраструктурных проектах в Кыргызстане в эфире «Биринчи радио» рассказал начальник управления транспортной политики Министерства транспорта и коммуникаций Нурмат Мусабеков.

По его словам, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, включая строительство новых автодорог, железнодорожных линий и мультимодальных логистических центров. Одним из приоритетов является создание мультимодального логистического центра на базе бывшей железнодорожной станции в селе Ивановка Чуйской области.

«Мы начали работу в прошлом году, речь идет о проекте по преобразованию бывшей железнодорожной станции в Ивановке, оставшейся еще со времен Советского Союза, в мультимодальный логистический центр», — сказал он.

Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование. Затем планируется расширение территории, строительство дополнительных железнодорожных веток, площадок для контейнерных перевозок, зон хранения грузов и другой необходимой инфраструктуры.

Нурмат Мусабеков отметил, что продолжается работа и по развитию третьего пункта пропуска на кыргызско-китайской границе «Бедель», идет строительство инфраструктуры и новой дороги Барскоон — Учтурфан — Ак-Суу. Финансирование осуществляется за счет средств из республиканского бюджета.

Еще одним крупным проектом стало строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор протяженностью 63 километра.

Отмечено, что планируется ввести ее в эксплуатацию к Дню независимости.

Следующим этапом станет реализация проекта по прокладке железной дороги Кочкор — Макмал. В будущем этот участок должен соединиться с железной дорогой Китай — Кыргызстан — Узбекистан, где в районе Макмала планируется создание крупного логистического центра и станции смены железнодорожной колеи.

В Минтрансе проинформировали о том, что разрабатывается ТЭО железной дороги Балыкчи — Чолпон-Ата. Это внесет свой вклад в развитие туристического потенциала региона и страны в целом.

Кроме того, продолжается ремонт международных и республиканских автодорог.
Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
