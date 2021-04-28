Депутаты хотят снять с должности министра здравоохранения

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают вопрос о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

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Нардепы отметили, что Бейшеналиев несколько раз был приглашен на заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Однако ни разу не явился туда. Не пришел чиновник и на заседание парламента.

Депутат Тазабек Икрамов отметил, что в парламент чиновника зовут не потому, что хотят видеть, а для отчета о проделанной работе.

«То, что министр не пришел на заседание парламента, показывает наш авторитет и уровень. Сколько раз мы звали министра здравоохранения? Мы зовем его не потому, что нам так хочется его видеть. Он должен рассказать о новых штаммах коронавируса, какая профилактика ведется, все ли медики, работающие в красной зоне, получают зарплату. Мы видим, что происходит в Турции и Индии, кто даст гарантию, что завтра этот вирус не придет к нам?» — сказал Тазабек Икрамов.

Напомним, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии был доставлен 63-летний пациент с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Он признался, что принимал настойку из иссык-кульского корня. В тот же день еще трое пострадавших с признаками отравления аконитом поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

На сегодня трое из четверых отравившихся уже выписаны из больниц домой.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.