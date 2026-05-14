Власть

Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев провел внеплановую инспекцию поликлиники Национального центра онкологии и гематологии в связи с поступившими жалобами от пациентов.

В ходе посещения глава кабмина ознакомился с условиями приема пациентов, организацией работы медицинского персонала, состоянием медицинского оборудования, инфраструктуры и материально-технического обеспечения учреждения.

Особое внимание Адылбек Касымалиев уделил жалобам граждан, связанным с большими очередями, недостаточной организацией работы и условиями пребывания пациентов.

В ходе инспекции был выявлен ряд недостатков в части организации медицинского обслуживания и внутренней координации работы.

Глава кабмина подверг критике ответственных руководителей за ненадлежащую организацию работы учреждения и подчеркнул, что пациенты с онкологическими заболеваниями не должны сталкиваться с подобными условиями лечения.

«Каждый человек, приходящий в онкологический центр, находится в крайне тяжелом физическом и эмоциональном состоянии. Государство обязано обеспечить качественную медицинскую помощь, своевременный прием и должное лечение», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

По итогам инспекции руководству Министерства здравоохранения и медицинского учреждения дан ряд поручений, в том числе по обеспечению эффективной системы управления, закупке необходимого оборудования в оперативном порядке, проработке вопросов увеличения штата и создания дополнительных помещений для приема пациентов.
