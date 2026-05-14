Убили козерога и попались. Браконьерам в Нарыне грозит иск на 300 тысяч сомов

В Нарынском районе инспекторы пресекли незаконную охоту на козерога. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов.

Рейд прошел на участке Туюк-Суу. В нем участвовали сотрудники регионального управления службы экотехнадзора и Нарынского государственного заповедника.

Во время проверки браконьеров поймали с поличным. У них изъяли оружие и разделанную тушу животного.

За причиненный ущерб экосистеме нарушителям предъявлен иск на 300 тысяч сомов. Все материалы переданы в Нарынский РОВД.

В Минприроды напомнили, что незаконная охота наносит серьезный ущерб биоразнообразию Кыргызстана, а виновные будут привлекаться к ответственности.
