На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности

Сотрудники милиции усилили меры общественной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры Бишкека.

Как сообщили в ГУВД столицы, профилактические мероприятия постоянно проводят сотрудники отдела милиции на железнодорожном транспорте службы общественной безопасности.

Под усиленный контроль взят участок железной дороги протяженностью 18 километров, включающий станции «Бишкек-1», «Бишкек-2» и «Аламедин».

Милиция также проводит профилактические встречи со школьниками, которые живут и учатся рядом с железной дорогой. Детям объясняют правила безопасности и напоминают, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности.

Кроме того, сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди жителей и подростков с призывом не бросать камни в поезда, не оставлять посторонние предметы на рельсах и соблюдать правила поведения возле железной дороги.

В ГУВД отметили, что милиционеры ежедневно несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность пассажиров во время движения внутренних и международных поездов, прибывающих и отправляющихся из Бишкека.