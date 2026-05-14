15:22
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности

Сотрудники милиции усилили меры общественной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры Бишкека.

Как сообщили в ГУВД столицы, профилактические мероприятия постоянно проводят сотрудники отдела милиции на железнодорожном транспорте службы общественной безопасности.

Под усиленный контроль взят участок железной дороги протяженностью 18 километров, включающий станции «Бишкек-1», «Бишкек-2» и «Аламедин».

Милиция также проводит профилактические встречи со школьниками, которые живут и учатся рядом с железной дорогой. Детям объясняют правила безопасности и напоминают, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности.

Кроме того, сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди жителей и подростков с призывом не бросать камни в поезда, не оставлять посторонние предметы на рельсах и соблюдать правила поведения возле железной дороги.

В ГУВД отметили, что милиционеры ежедневно несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность пассажиров во время движения внутренних и международных поездов, прибывающих и отправляющихся из Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373815/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали мужчину после видео с домогательствами в автобусе
В Бишкеке женщину задержали при передаче взятки следователю милиции
В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека задержали подозреваемого в разбое
В Бишкеке накрыли серию краж аккумуляторов, подозреваемых связали с 15 эпизодами
Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника
Подозреваемого в серийных кражах задержали в Бишкеке
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
В Бишкеке парни напали на подростков. Отобрали мопед и смартфон
«Чух-чух поехали». Водитель снял грузовой поезд под Кочкором и не поверил глазам
Все виды транспорта перевезли 175 миллионов кыргызстанцев с начала 2026 года
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
15:09
Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники Наццентра онкологии Глава кабмина провел внеплановую инспекцию поликлиники...
15:09
На железной дороге Бишкека усилили меры безопасности
15:06
ОАЭ предоставил КР тарифные преференции по 444 экспортным товарным субпозициям
15:02
Кыргызстанцу в США грозит 28 лет тюрьмы после ДТП — у него нет адвоката
15:00
От «технических кандидатов» до цифровых подписей: как КР меняет правила выборов