В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка развития (KfW), которая продлится до 23 апреля.

По данным пресс-центра Минздрава, в рамках миссии в ведомстве состоялась встреча первого заместителя министра Тилека Мамадалиева со старшим портфолио-менеджером KfW по сектору здравоохранения в КР Томасом Финкеном.

В ходе встречи стороны обсудили текущий статус реализации совместных проектов, направленных на развитие системы здравоохранения, а также рассмотрели приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам ускорения реализации проектов по строительству перинатальных центров в Оше и Таласе.

Стороны отметили значительный вклад немецкой стороны в развитие системы здравоохранения КР, в том числе в снижение показателей материнской и младенческой смертности, а также в укрепление кадрового потенциала в области педиатрии и неонатологии.

Минздрав выразил признательность KfW за оказываемую поддержку и подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.