ШОС готовит антитеррористические учения

В рамках Шанхайской организации сотрудничества прошла 21-я встреча секретарей Советов безопасности государств – членов ШОС. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков.

В официальной части заседания принял участие президент Садыр Жапаров. По словам Адилета Орозбекова, это подчеркнуло высокий статус встречи и важность обсуждаемых вопросов региональной безопасности.

Участники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Афганистане, а также вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Как отметил секретарь Совбеза КР, страны ШОС выразили обеспокоенность эскалацией конфликтов и выступили за урегулирование противоречий исключительно мирным путем — через диалог и взаимное уважение.

Кроме того, государства-члены подтвердили поддержку становлению Афганистана как суверенного, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войн и наркотрафика.

Одной из ключевых тем стало усиление совместной борьбы с экстремистской идеологией и современными угрозами безопасности. Стороны подтвердили готовность продолжать реализацию совместных программ противодействия экстремизму до 2030 года.

Также сообщается, что в 2026 году в Беларуси, а в 2027-м в Казахстане пройдут совместные антитеррористические учения стран ШОС.

Участники встречи отдельно обсудили работу Региональной антитеррористической структуры ШОС. Рассматривается вопрос ее преобразования в универсальный центр по противодействию современным угрозам безопасности.

По итогам заседания стороны высоко оценили председательство Кыргызстана в ШОС в сфере безопасности и договорились продолжать координацию совместных действий.

Следующая встреча секретарей Советов безопасности стран ШОС пройдет в 2027 году в Исламабаде.