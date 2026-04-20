18:26
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Общество

Совещание министров ШОС. Минздрав КР за научные исследования и обмен опытом

В рамках IX Совещания министров здравоохранения государств Шанхайской организации сотрудничества министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов провел ряд двусторонних встреч с руководителями и представителями профильных ведомств, а также международных организаций.

По данным пресс-центра ведомства, в ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития систем здравоохранения, укрепления регионального и международного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Министр провел переговоры с представителями Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Ирана, а также с представителями Всемирной организации здравоохранения и Секретариата ШОС.

В центре внимания находились вопросы цифровизации здравоохранения, развития первичной медико-санитарной помощи, подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, совершенствования системы обязательного медицинского страхования, лекарственного обеспечения населения, внедрения современных методов диагностики и лечения, а также укрепления санитарно-эпидемиологической безопасности.

Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере онкологии, кардиохирургии, трансплантологии, лабораторной диагностики, иммунопрофилактики, охраны материнства и детства, а также борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

В ходе переговоров кыргызская сторона также обозначила заинтересованность в развитии совместных научных исследований, обмене опытом между профильными медицинскими организациями, реализации образовательных программ, стажировках специалистов и внедрении передовых управленческих решений в системе здравоохранения.

Отдельно обсуждены вопросы расширения доступа граждан КР к высокотехнологичной медицинской помощи в зарубежных клиниках, а также реализации совместных проектов в области телемедицины, фармацевтики и медицинских технологий.

По итогам встреч стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению партнерства, расширению практического взаимодействия и выработке новых совместных механизмов сотрудничества в интересах здоровья населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371128/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка развития
Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы
Темирбека Эркинова освободили от должности замминистра здравоохранения
Крайне тяжелый. Врачи оценили состояние военнослужащего с огнестрельным ранением
Около 500 медиков участвуют в программе «Депозит врача»
Беларусь, Казахстан, Япония. В каких странах есть отработка для медиков
Отказалась возместить контракт. Суд с нейрохирургом прокомментировал Минздрав
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог&nbsp;РФ провел в&nbsp;Бишкеке успешную операцию по&nbsp;пересадке печени Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
20 апреля, понедельник
18:13
Презентация трилогии «Манас» на дунганском языке прошла в Бишкеке Презентация трилогии «Манас» на дунганском языке прошла...
17:58
Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
17:56
Крики, мат и сопротивление: рейд в Бишкеке обернулся скандалом
17:51
Совещание министров ШОС. Минздрав КР за научные исследования и обмен опытом
17:49
В Новопавловке строят дорогу. Владельцам полей компенсацию пока не выдали