Совещание министров ШОС. Минздрав КР за научные исследования и обмен опытом

В рамках IX Совещания министров здравоохранения государств Шанхайской организации сотрудничества министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов провел ряд двусторонних встреч с руководителями и представителями профильных ведомств, а также международных организаций.

По данным пресс-центра ведомства, в ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития систем здравоохранения, укрепления регионального и международного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Министр провел переговоры с представителями Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Ирана, а также с представителями Всемирной организации здравоохранения и Секретариата ШОС.

Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере онкологии, кардиохирургии, трансплантологии, лабораторной диагностики, иммунопрофилактики, охраны материнства и детства, а также борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

В центре внимания находились вопросы цифровизации здравоохранения, развития первичной медико-санитарной помощи, подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, совершенствования системы обязательного медицинского страхования, лекарственного обеспечения населения, внедрения современных методов диагностики и лечения, а также укрепления санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ходе переговоров кыргызская сторона также обозначила заинтересованность в развитии совместных научных исследований, обмене опытом между профильными медицинскими организациями, реализации образовательных программ, стажировках специалистов и внедрении передовых управленческих решений в системе здравоохранения.

Отдельно обсуждены вопросы расширения доступа граждан КР к высокотехнологичной медицинской помощи в зарубежных клиниках, а также реализации совместных проектов в области телемедицины, фармацевтики и медицинских технологий.

По итогам встреч стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению партнерства, расширению практического взаимодействия и выработке новых совместных механизмов сотрудничества в интересах здоровья населения.