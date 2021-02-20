Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-19 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жаныбек Жалалов назначен заместителем руководителя аппарата правительства.

Жаныбек Жалалов родился 21 января 1978 года.

Он был мэром Баткена. Правительство оценило его работу за 2015 год неудовлетворительной, после чего он ушел с должности. В октябре 2020-го назначен полномочным представителем правительства в Баткенской области.

Каныбек Осмоналиев назначен советником премьер-министра.

Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев

Каныбек Осмоналиев с 2007 по 2012 год занимал пост министра образования и науки КР. Затем возглавлял Госкомиссию по делам религий, а позже стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».

В марте 2020-го его водворили в СИЗО ГКНБ после митинга сторонников Садыра Жапарова. Он подозревался в том, что организовал акцию и спровоцировал ее участников на беспорядки, неподчинение требованиям милиционеров, метание в них камней, а также попытку проникновения на территорию «Белого дома» и захвата власти. В июне прошлого года его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья.

В октябре 2020 года Каныбек Осмоналиев претендовал на пост ректора КНУ имени Жусупа Баласагына.

Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков.

Прежний глава Гуламжан Анарбаев подал в отставку по собственному желанию.

Канатбек Тургунбеков родился 25 мая 1970 года в селе Чет-Нура Нарынской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный университет по специальности «зооинженер» и Кыргызский государственный национальный университет — «юрист-правовед».

Трудовую деятельность начал в 1992 году оперуполномоченным Свердловского РОВД Бишкека.

2002-2003 — замглавы управления финансовой полиции по Бишкеку;

2003-2004 — глава управления финансовой полиции по Иссык-Кульской и Нарынской областям;

2004-2006 — глава службы добровольного управления и внутреннего аудита Министерства финансов;

2006-2007 — исполнял обязанности замглавы Службы финансовой разведки, а также возглавлял отдел IТ-обеспечения и международного сотрудничества;

2007-2008 — советник гендиректора охранного агентства «Альфа Секьюрити»;

2008-2009 — начальник управления Национального агентства предупреждения коррупции;

2009-2010 — замглавы Агентства предупреждения коррупции при ГКС КР;

2011 — директор по вопросам безопасности ЗАО «Альфа Телеком»;

2012 — глава дирекции по персоналу ЗАО «Альфа Телеком»;

2013 — замглавы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;

2020 — начальник управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы;.

Он руководил предвыборным штабом президента Садыра Жапарова. На парламентских выборах 2020 года возглавлял штаб партии «Кыргызстан».

Данияр Иманалиев стал заместителем министра экономики и финансов.

Фото пресс-службы президента КР. Данияр Иманалиев

Данияр Иманалиев родился 21 апреля 1980 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры по специальности «экономика и управление предприятием» и Университет Рицумейкан (Киото, Япония) по специальности «экономическое развитие».

2004–2006 — координатор комитета по делам молодежи Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына;

2006-2009 — работал на различных должностях в Министерстве финансов КР;

2009–2010 — эксперт Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям;

2012–2014 — эксперт отдела регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций аппарата правительства;

2014 — эксперт отдела экономики и инвестиций аппарата правительства;

2014–2015 — заведующий сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций аппарата правительства;

2015–2018 — заместитель министра экономики;

2018 — заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства;

2018-2021 — глава отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

Омурбек Суваналиев назначен полпредом правительства в Баткенской области.

Прежний полпред Жаныбек Жалалов, проработавший с октября 2020 года, стал заместителем руководителя аппарата правительства КР.

Омурбек Суваналиев родился 31 июля 1960 года в Таласе. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, юрист-правовед.

Был начальником ОВД Пржевальска, УВД Иссык-Кульского района и Чолпон-Аты.

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1994–1995 — начальник оперативно-следственного управления Налоговой полиции при правительстве КР;

1995–1997 — депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша;

1997–1998 — начальник управления Министерства национальной безопасности по Ошской области;

2003 — сотрудник аппарата омбудсмена КР, начальник УВД Нарынской области;

2005 — начальник УВД Бишкека, заместитель министра внутренних дел КР;

2007 — заведующий отделом обороны безопасности администрации президента;

2008–2010 — губернатор Нарынской области;

апрель 2011 — начальник УВД Ошской области;

2019-2020 — заместитель секретаря Совета безопасности КР.

В 2011 году участвовал в президентских выборах.

Маруфхан Тулаев назначен первым заместителем полпреда в Баткенской области.

Его предшественник Жаркынбек Максутов проработал на должности с апреля 2020 года.

Еще одним распоряжением премьер-министра уволен аким Баткенского района Каланбек Маркаев, на его место назначен Акылбек Орозов.

Кадровые перестановки в МВД КР.

В ведомстве провели ротацию.

Начальник УВД Нарынской области полковник милиции Уланбек Аалиев освобожден от занимаемой должности с понижением и назначен главой РУВД Октябрьского района Бишкека.

Начальник ГУВД Бишкека полковник милиции Канат Джумагазиев возглавил УВД Иссык-Кульской области. Начальник УВД Иссык-Кульской области полковник милиции Улан Асанбаев освобожден от занимаемой должности с понижением.

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Руководитель УВД Таласской области полковник милиции Алмазбек Жумабеков в порядке укрепления назначен начальником УВД Нарынской области, УВД Баткенской области полковник милиции Акылбек Мамасейитов — начальником УВД Оша.

Начальник УВД Оша полковник милиции Мурат Боронов стал начальником УВД Баткенской области, полковник милиции Марлис Асанов — временно исполняющим обязанности начальника УВД Таласской области.

Главы СБНОН МВД КР полковник милиции Бакыт Матмусаев назначен начальником ГУВД Бишкека, РУВД Октябрьского района Бишкека полковник милиции Уланбек Султанов — начальником СБНОН МВД КР.

Женишбек Абитов стал начальником УВД Ошской области, Конокбай Осконбаев — начальником Службы внутренних расследований МВД КР, Нурланбек Бурканов — начальником ОВД Баткена.

Самат Насирдинов стал председателем Национального статистического комитета.

Акылбек Султанов освобожден от должности. Он проработал с 2016 года.

Самат Насирдинов ранее работал в госпредприятии «Унаа». Он запомнился только тем, что получил выговор от руководства ГРС за ненадлежащее исполнение работы.

Генеральным директором ОАО «Электрические станции» назначен Талайбек Бектенов.

Назначен решением совета директоров ОАО.

Ранее эту должность занимал Жолдошбек Ачикеев. Его полномочия прекращены 1 февраля 2021-го согласно поданному им заявлению об увольнении по собственному желанию.

Талайбек Бектенов последние пять лет работал в структуре ОАО «Электрические станции». С 24 января 2020 года был первым заместителем генерального директора компании.

Самат Медеров стал главой Фонда развития Иссык-Кульской области.

Алдаярбека Тойгоналиева уволили по достижении пенсионного возраста.

Самат Медеров родился 27 июня 1976 года. Окончил Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права, бухучет и аудит, Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

1994-1999 — бухгалтер Иссык-Кульского потребобщества;

2000 — главный бухгалтер пансионата «Кооператор»;

2000-2001 — налоговый инспектор УГНС КР по Иссык-Кульской области;

2001-2004 — главный специалист Иссык-Кульского районного финансового управления;

2004-2011 — сотрудник ГКНБ;

2011-2012 — сотрудник подразделения АКС ГКНБ КР;

2012-2021 — начальник подразделения ГКНБ КР.

2021 — заместитель директора Дирекции управления Фондом развития Иссык-Кульской области.

Эрнис Балбаков освобожден от должности директора — главного редактора издательского дома «Кыргыз Туусу».

Он уволен согласно поданному заявлению.

Эрнис Балбаков проработал главредом правительственной газеты с 2015 года.

Главный редактор газеты «Слово Кыргызстана» написал заявление об уходе.

Курманбек Мамбетов продержался на посту 40 дней.

Бывший главный редактор газеты Тамара Слащева освобождена от занимаемой должности 4 января. Коллективу газеты в тот же день представили нового руководителя — Курманбека Мамбетова.

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