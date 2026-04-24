В Бишкеке 22 апреля ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет +22 градуса.

Отключение света, воды и газа

10.00-12.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Конорчок, Куйручук);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, дома 52, 60, отрезки улиц Чуй, Уметалиева, Киевская, отрезки улиц Абаданова, Матисакова, отрезки улиц Калыка Акиева, Тимирязева, Киевская, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Сарынжы-Бокой), села Нижняя Ала-Арча (улицы Мраморная, Юбилейная), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, проспект Победы, улицы Мамыркалиева, Горького, Советская, Северная, Лермонтова, проспект Ленина, переулок Веселый, Восточная), Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Новостройка), Байтик (новостройка);

11.00-16.00 — отрезки улиц Куюкская, Островская;

9.00-14.00 — садовое общество «Чон-Арык», жилмассив «Киргизия» (улицы Абдрахманова, Онежская, Карельская, Кожомкулова, Улан, Таалай, Оман);

9.00-12.00 — улица Фучика, новый Ошский рынок (улицы Разное, Банное), улица Баялинова, дом 172;

13.00-16.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-106-107-108-109-112-115-116), село Каирма (улицы Каирминская, Строительная, Актюбинская);

12.00-17.00 — село Озерное (улицы Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчы, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом 182;

10.00-16.00 — село Берлик (улица Жумалы);

9.00-13.00 — села Каирма (улицы Школьная, Западная), Дачное (улицы Новая, ГЭС-6), Кара-Жыгач (улицы Кундучалова, Карабаева, Бек-Тоо, Новостройка, Контур);

13.00-17.00 — село Кок-Жар.

У кого намечается той

Болотбек Борбиев

Родился 24 апреля 1967 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстан прибыл первый эшелон с членами «Интергельпо» Фото из архива 24.kg. Члены чехословацкого кооператива «Интергельпо», 1925 год

В апреле 1925 года, ровно 100 лет назад, на железнодорожную станцию «Пишпек» (тогда еще Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР) прибыл первый эшелон с членами чехословацкого кооператива «Интергельпо» (для «взаимопомощи»). Чешские коммунисты (И.Самуэль, Р.Маречек), откликнувшиеся на призыв вождя мирового пролетариата помочь молодой стране советов и организовавшие в городе Жилине промысловый кооператив, безоглядно поехали закладывать фундамент промышленности далекого и экзотического для них Кыргызстана.

Вскоре они построят жилые дома, школу, амбулаторию. Трудно поверить, но даже первый парк отдыха (впоследствии парк Фучика), клуб, танцплощадка и первый кегельбан создавались у нас их руками.

О судьбах членов «Интергельпо» 24.kg в 2014-м рассказала Алла Ланичек.

Международный день солидарности молодежи

Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

День рождения газировки

В 1833 году в США запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.

Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем газированной воды.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Азиз Нарынбаев

Родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968 года работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968-го назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Редактор перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015 года.

Родился кинооператор Манасбек Мусаев

Родился 24 апреля 1942 года в Нарыне. Окончил операторский факультет ВГИК (1970). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1979). Народный артист Кыргызской Республики (1991).

С 1970-го — оператор-постановщик киностудии «Киргизфильм» на студии «Киргизтелефильм».

Снимал сюжеты для киножурналов «Советская Киргизия» и «Новости дня», игровые и документальные фильмы «Помнить и знать» (1969), «Муке» (1970), «Высокое напряжение» (1971).

