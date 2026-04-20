Сюжет: Атака на Иран

Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам

Иран призвал Шанхайскую организацию сотрудничества к решительным действиям против «американо-израильского терроризма». Как указывает проправительственное агентство IRNA, постоянный представитель Тегерана при ШОС Мохаммад Расул Джафари выступил с официальным призывом к странам-участницам объединения.

Эскалация на Ближнем Востоке. ШОС выступила с заявлением

Иран требует от ШОС перейти от политических деклараций к конкретным и ощутимым шагам в противодействии политике односторонности и актам агрессии со стороны США и Израиля.

Он подробно остановился на недавних событиях, которые Иран квалифицирует как грубое нарушение международного права. И напомнил о прямом военном нападении Израиля на Иран, совершенном при поддержке США в разгар дипломатических переговоров. Мохаммад Расул Джафари подчеркнул, что эти действия нанесли значительный ущерб инфраструктуре страны и привели к человеческим жертвам, говорится в публикации.

О реакции исполнительных олрганов ШОС не сообщается.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Индия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
