Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству отклонил проект закона «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности».

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбек Иманакун уулу призвал депутатов не принимать законопроект, указав на серьезные риски для всей отрасли.

«Мы изначально выступали против проекта и направляли официальные письма с возражениями. В документе заложено множество внутренних противоречий, которые идут вразрез с действующими нормами градостроительства. Это неизбежно создаст хаос и правовую неразбериху. Прошу вас отклонить данный проект», — заявил замминистра.

Учитывая отрицательный отзыв министерства, члены комитета отклонили законопроект.