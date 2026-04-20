15:00
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Власть

Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству отклонил проект закона «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности».

скриншот с прямого эфира
Фото скриншот с прямого эфира. Заседание комитета
Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбек Иманакун уулу призвал депутатов не принимать законопроект, указав на серьезные риски для всей отрасли.

«Мы изначально выступали против проекта и направляли официальные письма с возражениями. В документе заложено множество внутренних противоречий, которые идут вразрез с действующими нормами градостроительства. Это неизбежно создаст хаос и правовую неразбериху. Прошу вас отклонить данный проект», — заявил замминистра.

Учитывая отрицательный отзыв министерства, члены комитета отклонили законопроект.

Документ предлагал масштабную реформу отрасли: внедрение цифрового градостроительного кадастра для прозрачного учета земель, запуск механизмов реновации и сноса ветхого жилья через государственно-частное партнерство, полную замену устаревших советских регламентов современными стандартами, значительное усиление ответственности генподрядчиков и ужесточение правил приемки готовых объектов в эксплуатацию.
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Бизнес
20 апреля, понедельник
14:53
Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в кодексы более раза в год Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в ко...
14:43
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
14:30
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
14:26
Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО
14:24
Роза Айтматова выразила соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова