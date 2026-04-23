23:13
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

В МИД Кыргызстана рассказали, сколько недвижимости куплено для загранучреждений

Кыргызстан приобрел 16 объектов недвижимости для загранучреждений. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его данным, в последние годы Кыргызстан последовательно ведет работу по приобретению собственной недвижимости для загранучреждений.

«Объекты приобрели с 2023 по 2025 годы. Это здания посольств и служебные квартиры для дипломатических сотрудников. Работа в этом направлении продолжается, и сейчас рассматриваются новые объекты для размещения дипломатических представительств Кыргызской Республики. Это позволяет оптимизировать расходы на аренду и укрепляет долгосрочное присутствие Кыргызстана за рубежом», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371670/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обсудили подготовку встреч на высшем уровне Кыргызстана и Китая
В Кыргызстане вводится институт выездного посла. ЖК одобрил закон о дипслужбе
Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР
Для иностранных послов в КР установят четкие правила деятельности
Кабмин вынес на обсуждение изменения в реестр госуслуг
В Астане открылась международная выставка кыргызских и казахских художников
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
Водительские права КР образца 2025 года не оспаривались за рубежом — МИД
Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока
МИД Кыргызстана усиливает позиции: итоги года и планы на ШОС
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
«Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
23 апреля, четверг
23:01
В МИД Кыргызстана рассказали, сколько недвижимости куплено для загранучреждений
22:43
В селе Ак-Добо Иссык-Кульской области уложили некачественный асфальт
22:21
Азиатские пляжные игры в Китае. Волейболистки Кыргызстана проиграли первый матч
22:11
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
22:00
Чудаки парковки. В Бишкеке ставят машины на тротуарах и газонах