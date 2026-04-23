В МИД Кыргызстана рассказали, сколько недвижимости куплено для загранучреждений

Кыргызстан приобрел 16 объектов недвижимости для загранучреждений. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его данным, в последние годы Кыргызстан последовательно ведет работу по приобретению собственной недвижимости для загранучреждений.

«Объекты приобрели с 2023 по 2025 годы. Это здания посольств и служебные квартиры для дипломатических сотрудников. Работа в этом направлении продолжается, и сейчас рассматриваются новые объекты для размещения дипломатических представительств Кыргызской Республики. Это позволяет оптимизировать расходы на аренду и укрепляет долгосрочное присутствие Кыргызстана за рубежом», — сказал он.