Кыргызская статистика отметила 100-летний юбилей

23 апреля госрезиденции «Ала-Арча 1» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования органов статистики Кыргызской Республики.

По данным Нацстаткома, сотрудников поздравил глава ведомства Бактыбек Кудайбергенов и председатель кабмина Адылбек Касымалиев.







В рамках мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников Национального статистического комитета за вклад в развитие отрасли.

Юбилей стал не только возможностью подвести итоги векового развития, но и обозначить дальнейшие направления. В условиях цифровой трансформации статистическая система страны продолжает совершенствоваться, расширяя аналитические возможности, внедряя современные технологии и интегрируя новые источники данных.