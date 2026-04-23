Араванский район Ошской области готовится к осенне-зимнему периоду, в этом году протянут 2,23 километра проводов СИП на воздушных линиях напряжением 10 киловатт. Об этом сообщает региональный филиал НЭСК.

По его данным, до конца года установят один дополнительный комплект трансформаторной подстанции (ГКТП) и заменят 6 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Реализация мероприятий позволит создать условия для подключения новых абонентов, сбалансировать нагрузку в сети, повысить качество напряжения и значительно увеличить надежность электроснабжения.

Также предусмотрен капитальный ремонт 42 километров воздушных линий. В результате будут обновлены изношенные сети, сократится количество аварийных отключений, повысится надежность и безопасность электроснабжения, а также расширятся возможности предотвращения внештатных ситуаций.

Проводимые работы направлены на обеспечение населения бесперебойной подачей электроэнергии в осенне-зимний период. Ремонтные работы продлятся до ноября.