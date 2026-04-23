Общество

Араванский район Ошской области готовится к осенне-зимнему периоду

Араванский район Ошской области готовится к осенне-зимнему периоду, в этом году протянут 2,23 километра проводов СИП на воздушных линиях напряжением 10 киловатт. Об этом сообщает региональный филиал НЭСК.

По его данным, до конца года установят один дополнительный комплект трансформаторной подстанции (ГКТП) и заменят 6 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Реализация мероприятий позволит создать условия для подключения новых абонентов, сбалансировать нагрузку в сети, повысить качество напряжения и значительно увеличить надежность электроснабжения.

Также предусмотрен капитальный ремонт 42 километров воздушных линий. В результате будут обновлены изношенные сети, сократится количество аварийных отключений, повысится надежность и безопасность электроснабжения, а также расширятся возможности предотвращения внештатных ситуаций.

Проводимые работы направлены на обеспечение населения бесперебойной подачей электроэнергии в осенне-зимний период. Ремонтные работы продлятся до ноября.
Материалы по теме
Кыргызстан намерен продавать электроэнергию Туркменистану
За три года к сети ОАО «НЭСК» подключены почти 97 тысяч бытовых абонентов
С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
В ЖК призывают отказаться от коммерческого тарифа за электроэнергию для мечетей
В Кыргызстане потребление электроэнергии выросло более чем на 25 процентов
С 1 апреля сняты ограничения на электроснабжение в часы пиковой нагрузки
Ремонтные работы. ОАО «НЭС Кыргызстана» предупреждает о возможных перебоях
Кыргызстан на грани энергодефицита: спрос растет быстрее возможностей
Садыр Жапаров: В Нарыне начали строить ТЭС «Кара-Кече» на 1,2 тысячи мегаватт
CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
21:20
Провинция Шаньдун поможет Кыргызстану с подготовкой инженеров