Общество

В селе Ак-Добо Иссык-Кульской области уложили некачественный асфальт

В Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства поступило видеобращение жителей села Ак-Добо Джети-Огузского района Иссык-Кульской области с жалобами на качество уложенного асфальта.

Специалисты обследовали участок дороги на улице Сарт-Аке, где ведется капремонт. Общая протяженность улицы — 2,2 километра. На отрезке в 200 метров толщина и качество асфальта не соответствовали требованиям и его демонтировали.

Подрядной организации выданы предписания о проведении работ в соответствие с проектными нормами. Демонтированный участок и ход дальнейших работ находятся на контроле Минстроя.
