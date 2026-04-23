00:11
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Техноблог

Huawei отказалась от выпуска смартфонов с наклеенной на экран защитной пленкой

Корпорация Huawei больше не будет выпускать смартфоны с наклеенной на экран защитной пленкой. Об этом сообщает издание Huawei Central.

из интернета
Huawei отказалась от выпуска смартфонов с наклеенной на экран защитной пленкой

Пока значительная часть Android-смартфонов поставляется с уже наклеенной на заводе на экран защитной пленкой. Однако новые телефоны Huawei Pura 90 уже остались без нее. В корпорации объяснили, что избавились от пленки из-за ее неэффективности.

Исполнительный директор компании Ричард Ю в разговоре с журналистами подчеркнул, что новые устройства Huawei получили антибликовое стекло Kunlun Glass. Он отметил, что оно на 70 процентов снижает отражение бликов, а также в 16 раз более устойчивое к царапинам, чем его предшественник. Кроме того, стекло, по словам руководства фирмы, в 25 раз лучше выдерживает нагрузку при падении телефона экраном вниз.

Если владельцы все равно желают пользоваться смартфоном с защитой, то они могут купить пленку в магазинах бренда и попросить сотрудников бесплатно наклеить ее, добавил Ричард Ю.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/371545/
просмотров: 186
Версия для печати
