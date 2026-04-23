Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня, 23 апреля, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Читайте по теме
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным

Обсуждены вопросы кыргызско-российского взаимодействия, при этом особое внимание уделено углублению торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрен также ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны сверили позиции по вопросам региональной повестки и взаимодействию в многостороннем формате.

Садыр Жапаров выразил благодарность за теплый прием и пригласил Владимира Путина принять участие в саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 31 августа — 1 сентября текущего года в Бишкеке.

Владимир Путин поблагодарил за приглашение, подтвердив приверженность российской стороны активному взаимодействию в рамках интеграционных объединений, а также готовность к дальнейшему наращиванию координации усилий и практического сотрудничества по ключевым направлениям их деятельности.

По итогам переговоров лидеры выразили обоюдную нацеленность на придание дополнительной динамики кыргызско-российскому сотрудничеству и последовательное продвижение совместных инициатив по всем направлениям взаимодействия.
Материалы по теме
Президент КР прибыл на региональный экологический саммит в Астане
Садыр Жапаров сократил и обновил систему наград, принят новый закон
Президент принял послов пяти стран, дипломаты вручили верительные грамоты
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР
Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Рейтинг Путина снижается шестую неделю подряд — данные ВЦИОМ
Паралич системы или честный разговор? Эксперты о поездке президента в Ош
По поручению президента КР местные власти два месяца будут встречаться с народом
Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Жители Нооката задали острые вопросы Садыру Жапарову
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Бизнес
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
