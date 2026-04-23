Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили

Садыр Жапаров сегодня, 23 апреля, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Обсуждены вопросы кыргызско-российского взаимодействия, при этом особое внимание уделено углублению торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрен также ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны сверили позиции по вопросам региональной повестки и взаимодействию в многостороннем формате.

Садыр Жапаров выразил благодарность за теплый прием и пригласил Владимира Путина принять участие в саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 31 августа — 1 сентября текущего года в Бишкеке.

Владимир Путин поблагодарил за приглашение, подтвердив приверженность российской стороны активному взаимодействию в рамках интеграционных объединений, а также готовность к дальнейшему наращиванию координации усилий и практического сотрудничества по ключевым направлениям их деятельности.

По итогам переговоров лидеры выразили обоюдную нацеленность на придание дополнительной динамики кыргызско-российскому сотрудничеству и последовательное продвижение совместных инициатив по всем направлениям взаимодействия.