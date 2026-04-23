Азиатские пляжные игры в Китае. Волейболистки Кыргызстана проиграли первый матч

Женская сборная Кыргызстана по пляжному волейболу стартовала на Азиатских пляжных играх в Китае. Об этом сообщается на сайте игр.

Шестой по счету турнир проходит в эти дни в городе Санья (Китай).

В состязаниях среди женщин заявлены 36 сборных, которые разделены на 12 групп по три команды в каждой. От Кыргызстана выступает команда в составе Огулай Кудайкуловой и Адины Маматжан кызы. Кыргызстанки попали в группу С вместе со сборными Китая и Кореи.

В матче первого тура 23 апреля сборная Кыргызстана играла против команды из Китая и уступила со счетом 2:0.

Во втором туре 24 апреля кыргызстанки сыграют против сборной Кореи. По итогам группового этапа по две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
