Провинция Шаньдун поможет Кыргызстану с подготовкой инженеров

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Беназир Нурлановой с делегацией провинции Шаньдун (КНР).

По данным Минэкономики, кыргызская сторона выразила заинтересованность в привлечении высокотехнологичных инвестиций, направленных на модернизацию промышленного сектора страны.

В числе ключевых приоритетов обозначены создание совместных индустриальных парков, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также подготовка квалифицированных инженерных кадров.

По итогам встречи стороны закрепили намерения, подписав два стратегических документа:

  • Индустриальное развитие. Протокол об укреплении сотрудничества в области индустриализации предусматривает активное участие китайских предприятий в программе региональной индустриализации Кыргызстана. Речь идет о запуске новых производственных линий и создании высокотехнологичных кластеров, включая совместные предприятия по сборке металлообрабатывающего оборудования и систем с ЧПУ.
  • Кадровый потенциал. Протокол о сотрудничестве в сфере профессионального обучения и стажировок закладывает основу для подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров на базе ведущих индустриальных площадок провинции Шаньдун.
Провинция Шаньдун поможет Кыргызстану с подготовкой инженеров
