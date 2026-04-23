Провинция Шаньдун поможет Кыргызстану с подготовкой инженеров

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Беназир Нурлановой с делегацией провинции Шаньдун (КНР).
По данным Минэкономики, кыргызская сторона выразила заинтересованность в привлечении высокотехнологичных инвестиций, направленных на модернизацию промышленного сектора страны.
В числе ключевых приоритетов обозначены создание совместных индустриальных парков, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, а также подготовка квалифицированных инженерных кадров.
По итогам встречи стороны закрепили намерения, подписав два стратегических документа:
- Индустриальное развитие. Протокол об укреплении сотрудничества в области индустриализации предусматривает активное участие китайских предприятий в программе региональной индустриализации Кыргызстана. Речь идет о запуске новых производственных линий и создании высокотехнологичных кластеров, включая совместные предприятия по сборке металлообрабатывающего оборудования и систем с ЧПУ.
- Кадровый потенциал. Протокол о сотрудничестве в сфере профессионального обучения и стажировок закладывает основу для подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров на базе ведущих индустриальных площадок провинции Шаньдун.