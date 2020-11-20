Цензура, зависимые суды, узурпация. Опасные сюрпризы в новой Конституции

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Но перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Эксперты отмечают, что в новом проекте содержатся опасные и противоречивые новеллы. А сам главный документ страны ориентирован на возрождение авторитарного правления.
Конституция тревоги нашей
Всенародное голосование по новой редакции Конституции планируется провести в один день с досрочными выборами президента — 10 января 2021 года. Таким образом, на обсуждение отводится полтора месяца.
Но рассмотрение депутатами Жогорку Кенеша в трех чтениях должно занять шесть месяцев. Окончательный вариант направляется в Конституционную палату для дачи заключения. После всех процедур он уходит на согласование экспертам Венецианской комиссии. Доработанный проект с учетом всех замечаний и возражений выносится на референдум.
Однако эти сроки уже не соблюдаются. Следовательно, и легитимность принятия Конституции должна быть поставлена под сомнение.
Но, кроме игнорирования необходимых процедур, аналитиков беспокоит и то, что в новом проекте ни слова не сказано о верховенстве права. В преамбуле говорится о том, что нужно «следовать традициям и заветам предков и Манаса Великодушного». А базовой основой концепции выступают нравственные ценности.
По мнению экспертов, в этом уже кроется нарушение и несоответствие международным стандартам. Поскольку в юридической трактовке нет и не может быть таких понятий, как «традиции» и «нравственные ценности». Их границы размыты и носят субъективный характер.
«Этот документ не приемлем. Сама процедура внесения инициативы абсолютно незаконна, поскольку вносится нелегитимным парламентом. А само содержание новых статей не подлежит логике, поскольку отсутствует верховенство права. Не регулируется деятельность граждан именно с точки зрения закона. Все больше пишется про мораль.
Но это субъективная дефиниция. Смешаны полномочия институтов власти. Правительство не может быть под контролем аппарата президента. Это первое. Второе — что такое Народный курултай? В документе сказано, что он созывается президентом, тогда в чем заключается власть народа? И потом, в древние времена курултай исполнял функции парламента. Если это представительский орган с совещательным правом, то тогда зачем нам нужны местные кенеши и сам Жогорку Кенеш?» — отметила юрист Айжан Орозакунова.
То, что нам продемонстрировали авторы, серьезно невозможно оценить. Это какой-то сумбур, где полностью обнуляется роль правительства, а президент облагается сверхполномочиями.Айжан Орозакунова
С ней согласны и другие юристы. Директор Института конституционной политики Нурлан Садыков считает, что новая редакция несет угрозу свободе кыргызстанцев.
Что касается отдельных предложений: в частности ввести в систему управления Народный курултай, то, по мнению юриста, это очень смутная и неопределенная инициатива. «По своему содержанию курултай становится «высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия». Его статус остается непонятным. Если это консультативный и совещательный орган, то что он будет координировать? Под координацией можно понимать все: координация судебных и законодательных решений, координация государственной политики и решений органов МСУ. Практически координировать можно все. Иными словами, подменять собой органы власти, но не нести никакой ответственности», — подчеркнул Нурлан Садыков.
Опасность состоит в том, что курултай станет политическим оружием в руках недобросовестных политиков.Нурлан Садыков
Экс-премьера Феликса Кулова беспокоит тот факт, что в предлагаемом варианте проявляются элементы узурпации власти, а премьер превращается в мальчика на побегушках.
«Президент же становится не только главой государства, но также главой исполнительной ветви власти, то есть правительства. Но при этом есть еще отдельный глава правительства, у которого абсолютно нет никаких полномочий. То есть это мальчик на побегушках и для битья. Единственное, что ему разрешили, — это подавать прошение об отставке. Еще он может в случае досрочной отставки президента временно исполнять его полномочия. Президент влияет на назначение практически всех ветвей власти и государственных органов», — отметил Феликс Кулов.
Смущает откровенно еще и глава о полномочиях Жогорку Кенеша. Согласно поправкам, единственное, что позволено парламенту, который теперь будет состоять из 90 депутатов одномандатников, — это давать согласие на назначение членов кабмина. Но при этом отобрали у депутатов право выражать недоверие правительству или отдельным его членам. Иными словам, ЖК будет являть собой декоративный демократический орган, полностью подконтрольный главе государства и его аппарату.
Не СМИшно
Обеспокоенность у юридического сообщества и экспертов взывает очередная попытка взять под контроль СМИ. По мнению аналитиков, авторы нового проекта Конституции под предлогом защиты общественных и нравственных ценностей народов Кыргызстана пытаются ввести в стране тотальную цензуру.
«Мне эти пункты о защите нравственных ценностей напомнили закон о манипулировании информацией, который был рожден в стенах парламента и который спешно пытались принять еще до последних парламентских выборов», — сказал политолог Игорь Шестаков, добавив, что в концепции документа Гульшат Асылбаевой также говорилось о нравственных ценностях и их попрании.
Кто будет сейчас определять, какие публикации, каким образом и какой именно ущерб наносят нравственности народа? Кто эти люди? Об этом в указанных пунктах нет ни слова.
В свою очередь медиаэксперт Бегаим Усенова отмечает, что из проекта Конституции страны исключили право на правду. В откорректированном варианте нет нормы о конституционном запрете на уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности.
«Как известно, наши власть имущие терпеть не могут критику. Пример из новейшей истории — принуждение к извинению медиков из-за информации об отсутствии СИЗ. Или вызовы на допросы граждан, осмелившихся по причине смерти от коронавируса или болезни родных и близких высказать горькую правду в связи с отсутствием надлежащей помощи в больницах», —подчеркнула она.
Мы все свидетели, что даже в отсутствие санкционирующей нормы «выслуживающиеся» представители правоохранительных органов умудрялись запугивать людей, решившихся высказаться и способных мыслить критически.Бегаим Усенова
В действующей редакции Основного закона, напомним, привлечение к уголовной ответственности за свободу слова отсутствует.
А судьи кто?
Существенным изменениям подверглись и главы, касающиеся Верховного суда и Конституционной палаты.
В проекте сказано, что, учитывая мировую практику формирования и деятельности структур конституционного контроля (надзора) и рекомендации Венецианской комиссии 2010 года о сохранении Конституционного суда как самостоятельного органа, предлагается Конституционную палату вывести из состава Верховного суда.
Будет образован Конституционный суд с компетенцией, определенной в Конституции и конституционном законе.
При этом к полномочиям Конституционного суда отнесены дополнительно: рассмотрение и дача официального толкования Конституции по запросу президента, Жогорку Кенеша и Верховного суда, разрешение споров о компетенции между ветвями государственной власти, а также дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента.
Одновременно предлагается установить, чтобы жалобы на нарушения прав и свобод граждан принимались Конституционным судом, если исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты.
Судьи Конституционного суда и Верховного избираются до достижения предельного возраста. При этом из числа судей названных президент с согласия Жогорку Кенеша назначает председателя и заместителей председателя данных судов сроком на пять лет.
Применительно к местным судам предлагается аналогичный порядок.
Таким образом, согласованность с парламентом будет носить, как отмечают эксперты, чисто номинальный характер. Фактически, глава государства получает неограниченное право при назначении служителей Фемиды. И тем самым ставит их в зависимое положение от своей администрации.
Автора!
Показательно еще и то, что от новой редакции открещиваются все. Получается, как бы авторов у нее нет. Но так не бывает. Трусость не позволяет чиновникам и нардепам честно сказать кыргызстанцам, кто писал документ.
Заведующий главы аппарата президента, юрист Бектур Зулпиев тоже утверждает, что не имеет отношения к написанию проекта Основного закона. Руководитель отдела информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов уверяет, что изменения готовили юристы Жогорку Кенеша совместно с депутатами. Но в аппарате ЖК открещиваются, кивая на седьмой этаж.
Из 80 народных избранников, поставивших свои подписи под инициативой о назначении референдума, только трое — Тазабек Икрамов, Пархат Тулендыбаев и Максат Сабиров — признались, что подписали, но с чем именно согласились, так и не поняли. Не удосужились ознакомиться с содержанием.