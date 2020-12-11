Член КС: Информацию об имуществе граждан можно будет получить только через суд

В Конституцию предложили ввести новую норму, запрещающую получать информацию о персональных данных граждан, в том числе недобросовестных чиновников, иначе, чем через суд. Об этом 24.kg сообщил председатель секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» Нурлан Шерипов.

По его словам, по просьбам и предложению граждан в новый проект Основного закона введена норма, согласно которой персональные данные граждан должны особо охраняться государством и законом. Их получение должно четко регулироваться законом, считает член КС.

«Захотел, получил и распространил персональные данные того или иного гражданина на интернет-сайте. Мы считаем, что это в корне неверно. Есть данные, которые закон запрещает распространять. Например: данные об имущественном положении гражданина, его квартирах, земельных участках, движимом и недвижимом имуществе. Все эти данные являются персональными», — отметил Нурлан Шерипов.

На вопрос, касается ли это положение персональных данных чиновников и не будут ли они прикрываться указанной нормой, он ответил:

«Оно касается всех. Эта норма — принцип. Она направлена на защиту частной жизни. Механизмы ее реализации будут предусмотрены в законе», — сказал Нурлан Шерипов.

Он подчеркнул, что если в новой Конституции примут эту норму, то СМИ, госорганы и отдельные должностные лица могут получать персональные данные гражданина только по решению суда.

Отметим, сегодня завершился первый этап работы конституционного совещания. Основной текст Конституции готов. Далее его проверит экспертная группа. После его вынесут на пленарное заседание, где окончательно путем голосования решат, принимать те или иные изменения, предложения членов КС, или нет.

Новый проект Основного закона вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.