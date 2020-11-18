Я просто поставил подпись. Депутат о назначении референдума по Конституции

Один из инициаторов проведения референдума депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов не читал новую редакцию Конституции. В этом он признался 24.kg.

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По его словам, он не знает, чем будет заниматься Народный курултай, предлагаемый в новой редакции Основного закона.

«Я не инициатор новой Конституции. Этот проект только на обсуждение выставлен, я просто подпись поставил. Я сверху ознакомился, а так не знаю, что за проект. Послушаем, что будет дальше. Будет референдум, народ примет свое решение. До этого проект Конституции выйдет на общественное обсуждение. Вы думаете, что я сидел и писал этот закон? Инициаторы другие», — сказал Тазабек Икрамов.

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.