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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутатам не дали изменить даже запятую в проекте новой редакции Конституции

Депутатам Жогорку Кенеша не дали изменить даже запятую в проекте новой редакции Конституции. Об этом на заседании парламента сообщил Дастан Бекешев.

Он отметил, что авторы законопроекта о назначении референдума по принятию новой редакции Основного закона не указаны.

«Почему депутаты, представители законотворческого органа, не могут изменить даже запятую, а конституционное совещание может? Насколько это законно?» — недоумевает Дастан Бекешев.

По его словам, проект новой Конституции обернется трагедией для народа.

«Вы делаете хуже для народа. Ущемляете свободу слова. Это обман. Вводите монстрские функции Генпрокуратуры. Где персональная ответственность президента? Как мы отправим в отставку главу государства, если он совершит тяжкое преступление? По этому проекту только переворотом можно будет сменить власть», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185246/
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