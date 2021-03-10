13:36
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Обсуждение Конституции. Дастан Бекешев просит коллег не идти на преступление

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают проект новой редакции Конституции.

Нардеп Дастан Бекешев назвал предлагаемый проект Основного закона Ханституцией.

«Этой Конституцией нельзя пользоваться. До конца нашей работы осталось мало времени, коллеги, не идите на преступление. Здесь предлагают Ханституцию, которая приведет к узурпации власти. Авторы на самом деле не депутаты. Этот проект спустили сверху, с президентского аппарата. Даже члены конституционного совещания многие свои предложения не смогли внести. Здесь указывается: генеральный прокурор вносит законопроекты. В каком государстве есть такие права у генпрокурора? Здесь он и возбуждает дела, и сажает, и проводит расследования, и законопроекты вносит», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп заявил, что некоторые авторы просят поддержать проект новой Конституции, поскольку их дети и родственники работают в правительстве.

«Возможно, они решили судьбу своих родных, но не должны решать судьбу всего народа. Я прошу не поддерживать эту Конституцию», — сказал Дастан Бекешев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185926/
просмотров: 900
Версия для печати
Материалы по теме
Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться в правовое поле
Обсуждение Конституции. В парламенте спорят депутаты из-за Садыра Жапарова
Если что поменяем. Депутат предложил обсудить Конституцию с Садыром Жапаровым
Законопроект о референдуме внесли в повестку с нарушением регламента ЖК
Агитаторы смогут подать заявки сразу после назначения даты референдума
Проект Конституции, который будет вынесен на референдум, не изменялся
Референдум. Форма № 2 останется для милиционеров и членов избирательных комиссий
Митинг против Конституции закончился. Организаторы ждут реакцию властей
К митингу против новой Конституции присоединились последователи Арстана Алая
Проект новой Конституции. Эффект перевернутых граблей
Популярные новости
Прожить на&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на&nbsp;ярмарку и&nbsp;изучил цены Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 марта
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
Бизнес
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
10 марта, среда
13:33
Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться в правовое поле Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться...
13:32
В школах могут появиться тьюторы для сопровождения детей с инвалидностью
13:29
Ташиева вместо Пушкина. Идею о переименовании улицы депутаты не поддержали
13:28
В ГРС извинились за задержку с выдачей биометрических загранпаспортов
13:24
В Бишкеке задержали мужчин, вымогавших деньги под видом сотрудников ГКНБ