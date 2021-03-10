Обсуждение Конституции. Дастан Бекешев просит коллег не идти на преступление

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают проект новой редакции Конституции.

Нардеп Дастан Бекешев назвал предлагаемый проект Основного закона Ханституцией.

«Этой Конституцией нельзя пользоваться. До конца нашей работы осталось мало времени, коллеги, не идите на преступление. Здесь предлагают Ханституцию, которая приведет к узурпации власти. Авторы на самом деле не депутаты. Этот проект спустили сверху, с президентского аппарата. Даже члены конституционного совещания многие свои предложения не смогли внести. Здесь указывается: генеральный прокурор вносит законопроекты. В каком государстве есть такие права у генпрокурора? Здесь он и возбуждает дела, и сажает, и проводит расследования, и законопроекты вносит», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп заявил, что некоторые авторы просят поддержать проект новой Конституции, поскольку их дети и родственники работают в правительстве.

«Возможно, они решили судьбу своих родных, но не должны решать судьбу всего народа. Я прошу не поддерживать эту Конституцию», — сказал Дастан Бекешев.