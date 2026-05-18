После передачи недр госкомпаниям отрасль принесла 65 миллиардов сомов

Благодаря переходу под полный контроль государства и передаче разработки крупных месторождений госкомпаниям, доходы горнодобывающей отрасли Кыргызстана достигли исторического рекорда в 65,4 миллиарда сомов. Об этом на профильном комитете сообщил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов.

Заместитель министра отчитался перед депутатами о работе, проводимой в рамках статьи 25-1 Закона Кыргызской Республики «О недрах».

О чем статья 25-1 Закона КР «О недрах»? Это норма, которая позволяет кабинету министров выдавать лицензии на разработку недр без конкурсов и аукционов государственным компаниям, а также предприятиям с госучастием. Изначально лицензии по этой статье могли получать только компании со 100-процентной государственной долей. Позже требования смягчили: теперь государству должно принадлежать не менее двух третей компании. Это позволило создавать совместные предприятия и привлекать крупных инвесторов, сохраняя контрольный пакет за государством. Статья 25-1 фактически создала отдельный механизм предоставления лицензий для проектов с участием государства.

Как рассказал замглавы Минприроды, в рамках этой реформы за период с 2021 по 2026 годы прямыми решениями кабмина государственным предприятиям и компаниям с госучастием было выдано 118 лицензий.

По целевому назначению выданные документы распределились следующим образом:

на проведение геологического изучения — 9 лицензий;

на разведку полезных ископаемых — 54 лицензии;

на добычу полезных ископаемых — 55 лицензий.

Основные получатели лицензий среди госкомпаний: ГП «Кыргызгеология» — 44 лицензии, ГП «Кыргызкомур» — 27 лицензий; ОАО «Кыргызалтын» — 20 лицензий, ОАО «Кыргызнефтегаз» — 5 лицензий, ГП «Кыргызполиметалл» — 5 лицензий, ЗАО «Кумтор Голд Компани» — 2 лицензии.

Остальные лицензии распределены между локальными государственными структурами и предприятиями с госучастием. В их числе ГП «Кыргызтранснефтегаз» (2), ОАО «КРАО» (2), ГП «Кыргызстройсервис» (2), ООО «Жалал-Абад Кен Байлыктары» (2), ГП «Ак-Талаа комур» (1), ГП «Чон-Алайкомур» (1), ООО «Кыргыз Темир Кен» (1), ООО «Строй-Стоун» (1), ГП «Ошский центр по реагированию на ЧС» (1), а также дорожные госкомпании «Кыргызавтожол-Юг» (1) и «Кыргызавтожол-Север» (1).

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Амантур Турсуниязов

По словам Амантура Турсуниязова, переход к распределению стратегических недр в пользу госструктур принес колоссальный экономический эффект. Помимо рекордных 65,4 миллиарда сомов общего дохода отрасли, ключевым достижением стал полный переход под управление государства золоторудного месторождения «Кумтор». За пять лет работы на благо республики флагман отечественной экономики принес в бюджет более 100 миллиардов сомов чистой прибыли.

В Минприроды подчеркивают, что за счет ликвидации теневых схем перекупщиков доходы от использования недр теперь напрямую аккумулируются государством и перенаправляются на социальные нужды.