Происшествия

В Токмоке бизнесменов запугивали проверками ГКНБ и МВД ради денег

ГКНБ выявил коррупционную схему систематического вымогательства денег у предпринимателей в Токмоке. Об этом сообщили в пресс-службе спецслужбы.

По данным ведомства, противоправную схему организовал частный адвокат Ц.Д.В., 1989 года рождения, вместе с неизвестными лицами.

Как утверждают в ГКНБ, давление оказывалось на предпринимателей, занимающихся строительством зданий и объектов.

Бизнесменам, по версии следствия, угрожали организацией проверок со стороны МВД, прокуратуры, ГКНБ, экологических служб и мэрии.

Кроме того, им угрожали распространением недостоверной информации в социальных сетях.

В ГКНБ заявили, что мероприятия проводятся в рамках исполнения указа президента о защите собственности, поддержке предпринимателей и инвесторов.
