В Токмоке бизнесменов запугивали проверками ГКНБ и МВД ради денег

ГКНБ выявил коррупционную схему систематического вымогательства денег у предпринимателей в Токмоке. Об этом сообщили в пресс-службе спецслужбы.
По данным ведомства, противоправную схему организовал частный адвокат Ц.Д.В., 1989 года рождения, вместе с неизвестными лицами.
Как утверждают в ГКНБ, давление оказывалось на предпринимателей, занимающихся строительством зданий и объектов.
Кроме того, им угрожали распространением недостоверной информации в социальных сетях.
В ГКНБ заявили, что мероприятия проводятся в рамках исполнения указа президента о защите собственности, поддержке предпринимателей и инвесторов.