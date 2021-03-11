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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением

Голосование о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» прошло под давлением. Об этом журналистам заявил депутат Жанар Акаев.

По его словам, накануне всем нардепам было заявлено об обязательной явке 11 марта на заседание парламента.

«Некоторые депутаты ночью приехали из регионов, некоторые прилетели из-за границы. На тех, кто в первом чтении проголосовал против, оказывали давление, угрожали. Поэтому сегодня они не пришли на заседание, ведь у всех депутатов родственники работают на государственной службе. Такого давления на депутатов не было ни при Атамбаеве, ни при Бакиеве. Депутаты бояться открыто выступать. Они, лишь когда выходят из зала, хвалят меня за смелость», — сообщил Жанар Акаев.

Депутат отметил, что поддержал бы реформу, если бы проект Основного закона не открывал путь к узурпации власти. «По данному законопроекту Садыр Жапаров будет править до 2037 года. Это позорная Конституция», — добавил он.

Сегодня Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях. За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.

По словам авторов инициативы, референдум пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/186076/
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