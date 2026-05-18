В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заняли мопеды и скутера: пешеходы возмущены

В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заняли мопеды и скутера, идешь и боишься быть сбитым. Об этом в редакцию написал читатель.

По его словам, каждый год одно и то же. Городские власти только на словах рапортуют, как прекрасно живется пешеходам столицы.







«Эти мопеды и скутера носятся по аллеям, где их априори не должно быть. Тут много детей, пожилых, многим из которых сложно передвигаться, не то что следить за шальными лихачами. Водители паркуют свои мопеды прямо на газоне. Кругом комки, которые тоже поставили прямо на газон, убивая его. Кругом лотки, самокаты, велосипедисты, теперь еще и это. Пешеходы, как люди второго сорта у чиновников», — возмутился читатель.

Он напомнил, что парковые зоны не предназначены для любого вида транспорта — это пешеходная зона.

