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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Спикер парламента призвал коллег обсуждать референдум, а не Конституцию

Жогорку Кенеш сегодня рассматривает законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Спикер Талант Мамытов дважды предупредил депутатов и призвал не задавать вопросов по проекту Основного закона. Он напомнил, что на повестке дня числится только законопроект о референдуме.

«Будет правильным, если вы задаете вопросы по законопроекту о референдуме. Мы сейчас не обсуждаем проект Конституции. Как вы знаете, инициаторами проекта новой редакции Основного закона выступили несколько депутатов. Затем некоторые, испугавшись, отказались поставить подпись. Согласно результатам референдума, прошедшего 10 января, народ выбрал президентское правление, в этом направлении и подготовлен проект. В одну Конституцию невозможно вместить все моменты», — пояснил спикер.

Отметим, по новому проекту Конституции парламент провел обсуждение, затем его рассмотрели в комитете по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым реформам.  Авторы проекта заявили, что ни одно предложение нардепов не внесено. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185250/
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