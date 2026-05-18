Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса

Kia Center Bishkek запускает новую программу автокредитования «Сонун» на Kia Soluto с одними из самых выгодных условий на рынке.

С 19 мая дилерский центр объявляет о старте специальной программы, которая делает покупку нового автомобиля доступной для широкого круга клиентов. В рамках программы «Сонун» предусмотрены льготные условия кредитования: 4 процента годовых для государственных служащих и 8 процентов годовых для всех граждан Кыргызской Республики.

Одним из ключевых преимуществ программы является возможность приобретения автомобиля без первоначального взноса, что существенно снижает финансовый порог входа.

Стоимость автомобиля Kia Soluto начинается от 1 миллиона 452 тысяч сомов. При этом ежемесячный платеж составляет от 26 тысяч 740 сомов, что эквивалентно примерно 891 сому в день.

Для сравнения, средняя стоимость одной поездки на такси в Бишкеке составляет 300-400 сомов. Таким образом, владение собственным автомобилем становится не только более комфортным, но и экономически оправданным решением.

Программа «Сонун» ориентирована как на государственный сектор, так и на частных клиентов, предлагая прозрачные условия и гибкие механизмы оформления.

Дополнительно для клиентов доступен бесплатный тест-драйв, позволяющий лично оценить все преимущества автомобиля перед покупкой.

Записаться на тест-драйв и получить подробную консультацию можно на официальном сайте kia-bishkek.kg или по телефону +996 559 291 299. Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.