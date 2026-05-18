FIFA изучила футбол Кыргызстана и представила план развития по всей стране

В Бишкеке прошла встреча в рамках FIFA Amateur Event, посвященная развитию массового и любительского футбола в Кыргызстане.

В мероприятии приняли участие представители Кыргызского футбольного союза, региональных футбольных организаций и лиг, а также специалисты FIFA.

КФС
Фото КФС
Региональный технический консультант FIFA Гайоз Дарсадзе и менеджер по футбольной аналитике Раймондас Штаткевич представили результаты масштабного исследования состояния массового футбола в Кыргызстане.

Как сообщается, исследование проводилось специалистами FIFA на протяжении двух лет и охватило 185 стран мира.

Эксперты анализировали управление массовым футболом, инфраструктуру, систему соревнований, работу клубов, образование, а также развитие футзала, пляжного и мини-футбола, школьного и любительского футбола.

Технический директор КФС Дайнис Казакевич презентовал проекты по развитию массового футбола в Кыргызстане и рассказал о планах на ближайшие годы.

Среди приоритетов — развитие футбольной инфраструктуры в регионах, поддержка детского и женского футбола, расширение школьных турниров и увеличение количества любительских соревнований.

Во время встречи также обсуждались меры по повышению доступности футбола для жителей всех регионов страны.
