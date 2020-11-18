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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Максат Сабиров встал на защиту перекройки документа

В новом проекте Конституции полномочия президента остались прежними, считает депутат парламента Максат Сабиров. Об этом он заявил 24.kg и добавил, что согласен с основными предложенными изменениями.

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«Полномочия президента не изменились, остались прежними. Он только взял на себя больше ответственности. Теперь внешняя и внутренняя политика — это прерогатива президента. Аппараты президента и правительства будут работать согласованно. Как вы знаете, мы раньше говорили о том, что один орган должен взять ответственность за все. Вот только надо внести изменения, чтобы право назначения судей осталось у парламента. Переход на одномандатную систему — это требование народа. Если будет принят этот вариант Конституции, количество депутатов и их избрание будут определены отдельным законом», — сказал Максат Сабиров.

По его словам, проект писали юристы, а депутаты только одобрили документ и вынесли на общественное обсуждение.

«В ходе обсуждения мы еще будем вносить изменения. Ждем предложений от депутатов, лидеров партий и экспертов», — сказал нардеп.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173500/
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