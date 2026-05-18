Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января-апреля 2026 года достиг, по предварительной оценке, 602 миллиарда 786,1 миллиона сомов. По сравнению с январем-мартом 2025-го он увеличился на 12,4 процента. По итогам прошлого года показатель составил 11,1 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйверами промышленности по итогам трех месяцев этого года стало производство химической продукции, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности и фармацевтической продукции.

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Валовой внутренний продукт

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты. В обзоре же мы оперируем официальными данными в сомах.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50,3 процента, отраслей товарного производства — 33,1 процента и чистых налогов на продукты — 16,6 процента.

Промышленность

Объем промышленного производства в январе-апреле 2026-го составил 299 миллиардов 143,3 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 14,7 процента. В отличие от 2025-го, он обеспечен повышением объемов производства:

химической продукции — в 3 раза;

фармацевтической продукции — в 1,8 раза;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,6 раза;

транспортных средств — в 1,5 раза;

строительных материалов — на 39,3 процента;

очищенных нефтепродуктов — на 26,5 процента;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 17 процентов;

основных металлов — на 11,6 процента;

добычи полезных ископаемых — на 32,4 процента (за счет роста добычи металлических руд).

Вместе с тем снизились объемы производства электроэнергии на 6,9 процента.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост в 9,4 процента связан в основном с повышением сбора и распределения воды.

Как влияет на экономику сфера услуг

По итогам первого квартала этого года сектор услуг обеспечил 50,3 процента валового внутреннего продукта и продолжил уверенный рост по всем направлениям.

Лидирует здесь традиционно сектор торговли, подпитываемый высоким внутренним потребительским спросом. Общий оборот оптовой и розничной торговли, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, достиг за четыре месяца 628 миллиардов 48,8 миллиона сомов и вырос за год на 11,6 процента.

Розничная торговля выросла еще больше: объем продаж составил 192 миллиарда 188 миллиона сомов, увеличившись на 13,6 процента.

Предприятия в сфере услуг гостиниц и ресторанов с начала 2026 года заработали 16 миллиардов 764,9 миллиона сомов, что обеспечило прирост на 13,4 процента.

У почтовой и курьерской деятельности самый высокий рост в данной сфере — 20 процентов (объем превысил 1 миллиард сомов). Это связано с бумом электронной коммерции.

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта составил 19 миллионов 429 тысяч тонн (рост на 7,1 процента). Пассажиропоток с начала года увеличился на 6,8 процента и достиг 230,2 миллиона человек.

В сфере информационных технологий и телекоммуникаций объем оказанных услуг достиг 13 миллиардов 963,9 миллиона сомов с ростом на 8,9 процента по сравнению с январем-апрелем 2025-го.

Инвестиции в основной капитал

Резкое повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-апрелем 2025-го на 69,7 процента обеспечил рост как внутренних источников финансирования (в 1,6 раза), так и внешних инвестиций (в 2,4 раза).

Общий объем капиталовложений с начала 2026 года достиг 128 миллиардов 583,3 миллиона сомов.

Основной объем инвестиций в январе-апреле этого года (около 90 процента от их общего объема) направили на строительство объектов транспортной деятельности и хранения грузов, оптовой и розничной торговли, энергетики и жилья.

Прогнозы по росту экономики и инфляции

Экономика Кыргызстана продолжает активно расти, однако намечается его замедление с одновременным ускорением инфляции. В годовом выражении она уже достигла 10,4 процента.

Международные финансовые институты дают различные оценки. Так, аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) прогнозируют рост экономики в 8,3 процента, а Всемирный банк ожидает замедления до 6,1 процента в связи с высокой базой прошлых лет и внешними факторами.

Читайте по теме Нацбанк сохранил ключевую ставку на уровне 12 процентов на фоне высокой инфляции

Национальный банк КР прогнозирует темпы роста реального ВВП на уровне до 9 процентов.

Одновременно в Кыргызстане продолжается рост цен на продукты и услуги. Ожидается, что годовая инфляция достигнет диапазона от 10,3 процента (Азиатский банк развития) до 11,7 процента (Всемирный банк).

Согласно данным Министерства финансов и Нацбанка, основными локомотивами экономики выступают строительный сектор (ожидаемый рост 16,6 процента) и сфера услуг (8,1 процента). Промышленность и сельское хозяйство, по оценкам, могут вырасти до 7,5 и 4,2 процента.

Внешние оценки и риски

Агентство Fitch Ratingsподтвердило суверенный кредитный рейтинг Кыргызстана на стабильном уровне, отметив устойчивость к внешним шокам, однако указав на риски, связанные с инфляцией.

Кроме того, среди основных факторов, сдерживающих дальнейший рост, выделяют геополитическую напряженность, изменение сроков инвестиционных проектов и перегрев экономики.