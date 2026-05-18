Жители Нооката просят вернуть селу Коммунизм историческое название Ата-Мерек

Жители Ноокатского района просят вернуть селу Коммунизм историческое название. С просьбой сельчане обратились к полномочному представителю президента в Ошской области Аманкану Кенжебаеву.

Напомним, во всех регионах страны по поручению Садыра Жапарова проходят встречи местных чиновников с населением.

«У нас есть один вопрос, который мы ставим уже много лет, начиная с 2016-го. Сейчас мы с вами встречаемся в селе, которое имеет историческое название — Ата-Мерек. Но в ЦОН все время указывают, что это село Коммунизм», — рассказал один из выступающих и попросил содействия в возврате прежнего названия населенного пункта.

По данным главы айыл окмоту имени Зулпиева Данияра Ажиева, все документы подготовлены и переданы наверх. Вопрос должен быть рассмотрен также в Жогорку Кенеше.

Полпред главы государства в регионе указал, если депутаты утвердят переименование, а Садыр Жапаров подпишет соответствующие поправки, то село официально изменит название.