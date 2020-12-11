Завершился первый этап работы конституционного совещания. Об этом на пресс-конференции сообщил его председатель Бекбосун Борубашов.

По его словам, члены конституционного совещания, работавшие в трех секциях, изучив проект новой редакции Основного закона, разобрали документ по разделам и внесли свои предложения и корректировки. Они сдали результаты своих работ.

Бекбосун Борубашов отметил, что редактура новой Конституции будет проходить в три этапа.

«Для второго этапа создана экспертная группа, которая состоит из юристов и лингвистов. Они, рассмотрев предложенный откорректированный текст, приведут его в норму юридического документа. Потому что там могут быть повторения или кое-какие ошибки», — сказал председатель КС.

Отмечается, что на третьем этапе документ вынесут на пленарное заседание, где путем голосования примут соответствующие нормы и положения.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.