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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Медиаэксперты хотят проверить, какие статьи включат в новую Конституцию

Медиаэксперты намерены проверить, какие статьи включат в проект новой редакции Конституции. Об этом сегодня журналистам сообщила глава Института медиа полиси Бегаим Усенова.

По ее словам, организации, защищающие права СМИ, намерены прийти на заседание конституционного совещания, чтобы посмотреть, какие положения разработчики новой редакции намерены включить в проект. 

Ранее эксперты отмечали, что следует оставить ряд статей, иначе новая Конституция превратится в предмет вечных споров и будет очень недемократична и направлена на нарушение прав человека и цензуру. 

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176379/
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