12:13
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Власть

Кабмин ведет работу по выводу из санкционного списка Европы двух банков КР

Сегодня в «Ынтымак Ордо» проходит встреча журналистов в рамках проекта «Открытый кабинет» с заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым. На вопрос 24.kg о том, не рассматривает ли Кыргызстан закрытие подсанкционных банков для решения вопроса по западным санкциям, замглавы кабмина отметил, что такой вопрос на повестке не стоит.

«Мы сегодня ведем большую работу по выводу из европейского санкционного списка двух банков — «Керемет Банка» и «Толубай Банка». Мы практически доказали, что, во-первых, «Толубай Банк» не имеет такого объема операций, чтобы вообще попадать под подобные подозрения. Да, он занимается финансированием определенных связанных информагентств, но объемы не настолько значительны. И коллеги из Европейского союза это понимают. Мы сейчас очень плотно работаем. У нас сформирована рабочая группа, она постоянно на связи.

Я думаю, что благодаря диалогу наши таджикские коллеги смогли вывести два своих банка. Они показали, что не занимаются такими объемами операций. У нас ситуация немного другая. Мы имеем общие границы, во-первых, с Китаем, во-вторых, связаны с евразийским пространством. Поэтому, ввиду того, что у нас очень высокий транзитный потенциал, существует высокий риск. Мы просто находимся в зоне риска, которая мониторится совместными усилиями», — отметил Данияр Амангельдиев.

На уточняющий вопрос о том, не ожидается ли каких-то сильных последствий для банковского сектора, замглавы кабмина отметил, что нет.

«Хочу отметить один значительный показатель: наш госбанк впервые выпустил корпоративные финансовые инструменты сразу на 500 миллионов сомов. Мы выпустили суверенные еврооблигации на 700 миллионов в прошлом году, а в этом году уже корпоративная компания выпустила на 500 миллионов.

После завершения этих процедур были встречи с полномочным представителем по санкциям Великобритании. И, в принципе, есть взаимопонимание. Есть понимание того, что наши экономики очень сильно интегрированы, в евразийском сообществе мы зависим друг от друга. Эти процессы все прекрасно понимают.

Главное — всегда поддерживать диалог. Когда нет диалога, возникают односторонние мнения. Очень важно, чтобы мы всегда могли доказать и показать свою позицию. Мы ведем абсолютно прозрачную политику и ничего не пытаемся скрывать. Доказательством этого стало выступление нашего президента в ООН, где он заявил о готовности предоставить доступ к нашему финансовому сектору через независимые аудиторские компании, которые дорожат своим именем и могут дать независимое экспертное заключение по этому направлению.

Я думаю, что заключения «большой четверки» признаются во всем мире. Мы полностью готовы, ничего не скрываем и открыты к диалогу. Это положительная динамика, она поддерживается нашими партнерами, потому что мы всегда открыты и готовы к диалогу», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374218/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Замглавы кабмина прокомментировал западные санкции в отношении Кыргызстана
Замглавы кабмина Кыргызстана призвали чаще улыбаться
Кабмин отменил банковское сопровождение закупок для госкомпаний
Кыргызстан не помогает России обходить санкции — Адылбек Касымалиев
Переговоры с ЕС о снятии санкций с КР. Кабмин ждет положительных результатов
Глава кабмина поздравил работников банковского сектора с праздником
Санкции против Кыргызстана. Данияр Амангельдиев рассказал, как идет диалог с ЕС
Кадыр Маликов обвинил президента Израиля в бездоказательности претензий к КР
Президент Израиля заявил о возможном использовании КР Ираном для обхода санкций
Работа банков в Кыргызстане с 1 по 10 мая: расписание на праздники
Популярные новости
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
12:00
Экономика Кыргызстана растет: главные риски — инфляция и мировая нестабильность Экономика Кыргызстана растет: главные риски — инфляция...
11:58
Кабмин ведет работу по выводу из санкционного списка Европы двух банков КР
11:54
В Токмоке бизнесменов запугивали проверками ГКНБ и МВД ради денег
11:51
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2. Есть погибшие
11:51
Налоговики нашли почти 10 тысяч пачек нелегальных сигарет на юге Кыргызстана