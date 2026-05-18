Кабмин ведет работу по выводу из санкционного списка Европы двух банков КР

Сегодня в «Ынтымак Ордо» проходит встреча журналистов в рамках проекта «Открытый кабинет» с заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым. На вопрос 24.kg о том, не рассматривает ли Кыргызстан закрытие подсанкционных банков для решения вопроса по западным санкциям, замглавы кабмина отметил, что такой вопрос на повестке не стоит.

«Мы сегодня ведем большую работу по выводу из европейского санкционного списка двух банков — «Керемет Банка» и «Толубай Банка». Мы практически доказали, что, во-первых, «Толубай Банк» не имеет такого объема операций, чтобы вообще попадать под подобные подозрения. Да, он занимается финансированием определенных связанных информагентств, но объемы не настолько значительны. И коллеги из Европейского союза это понимают. Мы сейчас очень плотно работаем. У нас сформирована рабочая группа, она постоянно на связи.

Я думаю, что благодаря диалогу наши таджикские коллеги смогли вывести два своих банка. Они показали, что не занимаются такими объемами операций. У нас ситуация немного другая. Мы имеем общие границы, во-первых, с Китаем, во-вторых, связаны с евразийским пространством. Поэтому, ввиду того, что у нас очень высокий транзитный потенциал, существует высокий риск. Мы просто находимся в зоне риска, которая мониторится совместными усилиями», — отметил Данияр Амангельдиев.

На уточняющий вопрос о том, не ожидается ли каких-то сильных последствий для банковского сектора, замглавы кабмина отметил, что нет.

«Хочу отметить один значительный показатель: наш госбанк впервые выпустил корпоративные финансовые инструменты сразу на 500 миллионов сомов. Мы выпустили суверенные еврооблигации на 700 миллионов в прошлом году, а в этом году уже корпоративная компания выпустила на 500 миллионов.

После завершения этих процедур были встречи с полномочным представителем по санкциям Великобритании. И, в принципе, есть взаимопонимание. Есть понимание того, что наши экономики очень сильно интегрированы, в евразийском сообществе мы зависим друг от друга. Эти процессы все прекрасно понимают.

Главное — всегда поддерживать диалог. Когда нет диалога, возникают односторонние мнения. Очень важно, чтобы мы всегда могли доказать и показать свою позицию. Мы ведем абсолютно прозрачную политику и ничего не пытаемся скрывать. Доказательством этого стало выступление нашего президента в ООН, где он заявил о готовности предоставить доступ к нашему финансовому сектору через независимые аудиторские компании, которые дорожат своим именем и могут дать независимое экспертное заключение по этому направлению.

Я думаю, что заключения «большой четверки» признаются во всем мире. Мы полностью готовы, ничего не скрываем и открыты к диалогу. Это положительная динамика, она поддерживается нашими партнерами, потому что мы всегда открыты и готовы к диалогу», — добавил он.