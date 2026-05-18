Верховный суд оправдал экс-депутата Омурбека Бакирова по делу о подкупе голосов

Верховный суд Кыргызстана сегодня отменил решения двух предыдущих инстанций по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова и полностью оправдал его. Об этом сообщили источники из окружения Бакирова.

В декабре 2023 года Ноокатский районный суд признал Омурбека Бакирова виновным по делу о подкупе голосов на парламентских выборах 2021-го и оштрафовал на 200 тысяч сомов.

В марте 2024 года Ошский областной суд оставил это решение в силе.

На фоне судебного разбирательства ЦИК 26 августа 2023-го досрочно лишила Омурбека Бакирова депутатского мандата и аннулировала его удостоверение.

До этого Верховный суд также оставил в силе решение об отмене итогов выборов по одномандатному округу № 4 «Кок-Жар» в Ноокатском районе, откуда Бакиров был избран депутатом.

Поводом для судебного спора стало заявление одного из кандидатов Равшанбека Рысбаева, который в конце 2022 года обвинил Омурбека Бакирова в подкупе голосов и потребовал аннулировать его мандат.

Сам Бакиров ранее связывал давление на себя с позицией по Кемпирабадскому вопросу. В ноябре 2022-го во время обсуждения соглашения по кыргызско-узбекской границе у него произошла публичная перепалка с тогдашним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.