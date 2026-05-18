12:33
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Власть

Верховный суд оправдал экс-депутата Омурбека Бакирова по делу о подкупе голосов

Верховный суд Кыргызстана сегодня отменил решения двух предыдущих инстанций по делу бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова и полностью оправдал его. Об этом сообщили источники из окружения Бакирова. 

из архива
Фото из архива . Верховный суд оправдал экс-депутата Омурбека Бакирова

В декабре 2023 года Ноокатский районный суд признал Омурбека Бакирова виновным по делу о подкупе голосов на парламентских выборах 2021-го и оштрафовал на 200 тысяч сомов.

В марте 2024 года Ошский областной суд оставил это решение в силе.

На фоне судебного разбирательства ЦИК 26 августа 2023-го досрочно лишила Омурбека Бакирова депутатского мандата и аннулировала его удостоверение.

До этого Верховный суд также оставил в силе решение об отмене итогов выборов по одномандатному округу № 4 «Кок-Жар» в Ноокатском районе, откуда Бакиров был избран депутатом.

Поводом для судебного спора стало заявление одного из кандидатов Равшанбека Рысбаева, который в конце 2022 года обвинил Омурбека Бакирова в подкупе голосов и потребовал аннулировать его мандат.

Сам Бакиров ранее связывал давление на себя с позицией по Кемпирабадскому вопросу. В ноябре 2022-го во время обсуждения соглашения по кыргызско-узбекской границе у него произошла публичная перепалка с тогдашним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374224/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с коррупцией. Депутат предлагает повысить оклад аудиторов Счетной палаты
ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева
Депутат раскритиковал грубость сотрудников системы соцобеспечения
Жогорку Кенеш избрал новых судей Верховного и Конституционного судов
ЖК одобрил законопроект об усилении ответственности граждан за выброс мусора
Депутат просит кабмин взять на контроль переполненные детьми компьютерные клубы
В ЖК предлагают довести игру кок-бору до международных стандартов
Новый депутат принес присягу в парламенте
Комитет одобрил две кандидатуры судей Верховного и Конституционного судов
Комитет одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост заместителя главы кабмина
Популярные новости
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
12:31
Жители Нооката просят вернуть селу Коммунизм историческое название Ата-Мерек Жители Нооката просят вернуть селу Коммунизм историческ...
12:28
В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заняли мопеды и скутера: пешеходы возмущены
12:22
После передачи недр госкомпаниям отрасль принесла 65 миллиардов сомов
12:14
FIFA изучила футбол Кыргызстана и представила план развития по всей стране
12:13
Верховный суд оправдал экс-депутата Омурбека Бакирова по делу о подкупе голосов