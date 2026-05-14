Власть

Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня встретился с участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным его пресс-службы, в своем выступлении глава государства обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны ШОС. Среди них — рост геополитической напряженности, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, а также транснациональные угрозы, включая терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и кибератаки.

Садыр Жапаров подчеркнул, что КР последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий.

По его словам, даже самый сложный диалог предпочтительнее вооруженного противостояния.

Особое внимание президент уделил принципам «шанхайского духа»: взаимному уважению, доверию, учету интересов друг друга и неделимости безопасности.

Именно эти принципы, по его словам, являются основой устойчивой стабильности и долгосрочного сотрудничества на пространстве ШОС.

Садыр Жапаров также обозначил приоритетные направления совместной работы, среди которых — укрепление обмена информацией между специальными службами, пресечение каналов финансирования терроризма в цифровом пространстве и развитие механизмов «мягкого» реагирования на кризисные ситуации. Он высоко оценил деятельность Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, отметив ее важную роль в противодействии общим угрозам.

В завершение речи глава государства призвал участников к конструктивному, открытому и прагматичному диалогу, выразив уверенность в том, что решения, принятые по итогам 21-й встречи, поспособствуют укреплению мира, стабильности и безопасности на пространстве ШОС.

В свою очередь главы и представители делегаций высказали мнения по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами, а также выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках организации в духе взаимного доверия и партнерства.
