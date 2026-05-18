От снегов до цветущих долин за день. Фотограф показал весенний Кыргызстан

Кыргызстанский фотограф Влад Ушаков опубликовал серию снимков весенней природы страны, показав цветущие долины, горные ущелья и перевалы республики.
В своем описании автор отметил, что еще несколько недель назад на перевалах лежал плотный снег, а сейчас долины уже покрылись дикими тюльпанами, цветущей вишней и сиреневыми коврами полевых цветов.
«Здесь весна не приходит по календарю. Она поднимается медленно, снизу вверх — от теплых предгорий к ледникам», — написал Влад Ушаков.
Он также отметил, что пока на перевалах Ала-Бель и Чон-Ашуу еще лежат сугробы, в ущельях кыргызского Ала-Тоо уже шумят полноводные реки, а Суусамыр покрывается цветущей ферулой.