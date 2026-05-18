13:25
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

От снегов до цветущих долин за день. Фотограф показал весенний Кыргызстан

Кыргызстанский фотограф Влад Ушаков опубликовал серию снимков весенней природы страны, показав цветущие долины, горные ущелья и перевалы республики.

В своем описании автор отметил, что еще несколько недель назад на перевалах лежал плотный снег, а сейчас долины уже покрылись дикими тюльпанами, цветущей вишней и сиреневыми коврами полевых цветов.

По словам фотографа, на юге страны воздух уже наполнен запахом полыни и цветущей гледичии, в Чуйской долине отцветают ярко-красные поля ремерии, на Иссык-Куле распускаются яблоневые сады, а высокогорья только начинают просыпаться после зимы.

«Здесь весна не приходит по календарю. Она поднимается медленно, снизу вверх — от теплых предгорий к ледникам», — написал Влад Ушаков.

Он также отметил, что пока на перевалах Ала-Бель и Чон-Ашуу еще лежат сугробы, в ущельях кыргызского Ала-Тоо уже шумят полноводные реки, а Суусамыр покрывается цветущей ферулой.

Фотограф назвал Кыргызстан местом, где «за один день можно проехать через несколько сезонов» и увидеть, как одновременно сосуществуют снег, весенние цветы и зеленые долины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374225/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек зацветет: в городе высадят 2 миллиона ярких цветов
«Непрочитанный» город: как фотографы исследуют Бишкек
Кыргызстан за два месяца экспортировал более 200 тысяч цветов
Более 4 миллионов цветов ввезено в Кыргызстан накануне 8 Марта
Этим можно любоваться бесконечно: самые лучшие в мире кадры дикой природы
Любовь и тысяча сомов: как в Баткене семья подарила путникам цветочный оазис
Мэрия Бишкека получила космические снимки города: для чего они нужны
Фото с парнем в ак калпаке, сделанное казахстанским автором, попало в PhotoVogue
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Бишкек украсят более 1,5 миллиона однолетних цветов
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
13:24
Риск завоза Эболы в Кыргызстан остается низким — Минздрав Риск завоза Эболы в Кыргызстан остается низким — Минздр...
13:23
Бишкекчанин получил штраф за нарушение ПДД на несуществующей машине
13:21
Замглавы кабмина рассказал о налоговых реформах для прозрачности экономики
13:14
Кабмин выделил дополнительно 680 миллионов сомов на поддержку МСБ
12:44
Для разработки месторождения Жетим-Тоо ищут инвестора