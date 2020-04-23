Референдум, семейное насилие. Что еще волнует депутатов во время карантина

Коронавирус пришел в Кыргызстан 18 марта. 25 марта на отдельных территориях республики ввели режим ЧП. Потом чрезвычайное положение продлили до 30 апреля.

Большинство министерств и ведомств перешли на удаленный формат работы. На карантине находятся и депутаты парламента. Однако их законотворческая деятельность не прекратилась. На сайте ЖК рубрика «Общественное обсуждение законопроектов» регулярно обновляется.

24.kg собрало резонансные инициативы депутатского корпуса с начала введения ЧС и ЧП.

Правки избирательного законодательства

Группа парламентариев — Мирлан Жеенчороев, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко, Абдывахап Нурбаев, Жанар Акаев и Марлен Маматалиев — предложила пакет поправок в избирательное законодательство и Кодекс о нарушениях. Он попал на сайт Жогорку Кенеша 19 марта — за два дня до объявления режима ЧС.

Согласно инициативе, кандидат или политическая партия, в отношении которого опубликовали сведения либо распространили информацию, не соответствующую действительности и порочащую его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе требовать не только опровержения, но и публикации своего ответа на материал.

Если газета или интернет-издание не согласны и не хотят печатать опровержение, отдельный претендент на мандат или партия вправе обратиться в суд. Если СМИ не публикует ответ кандидата в сроки, установленные избирательным законодательством, то герой статьи идет за защитой в избирательную комиссию.

Предложенные нардепами изменения предусматривают требования к содержанию и техническому оформлению ответа кандидата или партии.

Пункт, предписывающий штраф за распространение заведомо ложных сведений, парламентарии предлагают исключить. Авторы отмечают: здесь важно опровержение, а добиться признания от журналиста, что он сознательно нанес урон чести и достоинству, очень сложно.

Но если СМИ не публикует ответ кандидата до окончания срока предвыборной агитации, то его оштрафуют.

На инициативу мало кто из журналистского сообщества обратил внимание. Дискуссии на тему не получилось. Коронавирус внес жесткие коррективы в политическую и медийную повестки.

Семейных тиранов предложили отправлять в тюрьму

Два парламентария — Гульшат Асылбаева и Исхак Пирматов — предложили поправки в Кодекс о проступках, касающиеся семейного насилия. Оба депутата выступают за ужесточение наказания и упразднение штрафа.

По мнению Исхака Пирматова, если женщина обороняется, пытаясь защититься от физического и психологического прессинга, привлекать ее к уголовной ответственности не нужно. Это деяние должно расцениваться как необходимая оборона.

Подозреваемых в совершении семейного насилия следует наказывать строго — сроком лишения свободы, а не штрафом.

Законопроект появился на сайте 24 марта. 4 апреля свой вариант зарегистрировала Гульшат Асылбаева.

Она предлагает отменить штрафы за семейное насилие. Автор заметила, что часть дел не расследуют — не все заявления можно довести до конца. Пострадавшие отзывают заявления, поскольку в семье нет денег на штраф.

Вместо штрафа предлагают подозреваемого арестовывать на 15 суток. Административный арест должен назначать судья.

Гульшат Асылбаева убеждена: даже штраф в 100 тысяч не остановит семейного тирана, а только породит еще больший конфликт.

С введением режима карантина в Кыргызстане количество случаев семейного насилия возросло. Об этом свидетельствуют заявления правозащитников и кризисных центров. Признают факты и в республиканском штабе. За время действия режима ЧП на территории только Ошской области и южной столицы зафиксировали 56 фактов. Статистики по остальным регионам нет — ни у милиции, ни у правительства.

А почему бы не провести референдум

Больше всего споров и критики вызвала инициатива члена от фракции «Республика — Ата Журт» Курманкула Зулушева о назначении референдума об изменении формы правления. Законопроект появился на сайте Жогорку Кенеша 1 апреля, в День смеха.

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Но автор и не думал шутить. О серьезности намерения говорит и то, что Курманкул Зулушев предложил провести всенародное голосование в один день с парламентскими выборами, запланированными на 4 октября. Нардепа не смущает, что сама избирательная кампания в Жогорку Кенеш сегодня под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Политологи, юристы и коллеги Зулушева потребовали отозвать провокационный документ. Реакции не последовало. Эксперты полагают: законотворец играет на руку властям, продавливая идею об обнулении президентского срока. Сам Курманкул Зулушев, кроме заявления о том, что это его собственная инициатива, а не указание «Белого дома», пояснений так и не дал. Игра в молчанку порождает еще больше вопросов, недоверия и домыслов.

В защиту врачей

Представительницы форума женщин-депутатов и юристы правовой клиники «Адилет» позаботились о медиках и разработали законопроект «О статусе медицинского работника». Он зарегистрирован на сайте Жогорку Кенеша 10 апреля.

Как отметили авторы, анализ национального законодательства показал, что права медицинских работников не защищены надлежащим образом. Авторы предлагают выплачивать тем, кто работает в очагах повышенной опасности, компенсацию в размере не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

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Инициаторы вносят отдельным пунктом норму, по которой государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств обязаны оплачивать медикам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью.

Глава Минздрава на пресс-конференции заявил, что размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам определит комиссия и добавил: инфицированные врачи получат по 200 тысяч сомов.

Позже выяснилось, что выплатят компенсацию только в том случае, если установят — медик заболел при исполнении своих профессиональных обязанностей, а не подхватил вирус на каком-нибудь увеселительном мероприятии. Авторов поправок в Закон «О статусе медицинского работника» возмутила эта формулировка.

Наталья Никитенко подчеркнула: ставить вопрос сразу с обвинительным уклоном безответственно и преступно. Она призвала кабмин выплатить положенные 200 тысяч всем медикам, работающим в очагах заражения, без унизительных дознаний.

В Кыргызстане на сегодня из 631 заболевшего COVID-19 162 — медработники.

Прикрыть обменки

Депутаты Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева, Алиярбек Абжалиев, Салайдин Айдаров, Искендер Гайпкулов, Пархат Тулендыбаев, Айнура Осмонова, Экмат Байбакпаев выступили за закрытие в республике всех обменных бюро. Законопроект вынесли на общественное обсуждение 15 апреля.

Группа парламентариев заметила, что в марте обменные бюро, воспользовавшись неопределенностью и нервозностью, выставили на вторичном рынке необоснованный обменный курс доллара и спровоцировали искусственное повышение спроса на иностранную валюту. В Национальном банке сообщили, что к ним инициатива нардепов о закрытии обменок не поступала.

P.S. ДепутатДастан Бекешевпредлагал коллегам выносить актуальные инициативы сразу на палату и принимать в трех чтениях, минуя общественное обсуждение. К примеру, поправки в бюджет и Налоговый кодекс. Они нужны, чтобы поддержать экономику и минимизировать риски, с которыми столкнется страна после отмены ЧП. Но прогрессивными идеями парламентарии пока не радуют.