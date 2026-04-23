В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным

Президент Садыр Жапаров посетит Москву с кратким рабочим визитом, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча состоится сегодня во второй половине дня в Кремле.

По его словам, лидеры сначала проведут беседу в узком составе, после чего продолжат общение за рабочим обедом. Ожидается продолжительное и содержательное обсуждение.

В Кремле подчеркнули, что переговоры имеют важное значение для дальнейшего развития российско-кыргызских отношений.